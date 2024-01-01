Classicquiz

Classicquiz

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Веб-сайт: classicquiz.com

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Classicquiz.com — это онлайн-платформа для создания и проведения интерактивных викторин. Пользователи могут создавать тесты с различными типами вопросов, включая множественный выбор, «верно/неверно», открытые вопросы, маркировку изображений и многое другое. С помощью генератора вопросов AI пользователи могут автоматически создавать вопросы на основе текста, предоставленного пользователем. Функции: * Создание викторин: создавайте викторины с различными типами вопросов, изображениями и видео. * Игра в реальном времени: организуйте викторины в режиме реального времени, в которых участники отвечают одновременно, отслеживая индивидуальные и групповые результаты. * Настройка: установите темы, ограничения по времени, правила подсчета очков и рандомизацию вопросов для персонализации. * Доступность: участники присоединяются к викторинам, используя QR-коды или уникальный код на своих смартфонах или планшетах. * Анализ данных: просмотр подробных результатов, определение областей для улучшения и отслеживание индивидуального прогресса.

Веб-сайт: classicquiz.com

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