Альтернативы - Claap
Notion
notion.so
Notion — это приложение, предоставляющее такие компоненты, как базы данных, канбан-доски, вики, календари и напоминания. Пользователи могут подключать эти компоненты для создания собственных систем управления знаниями, ведения заметок, управления данными, управления проектами и т. д. Эти компоненты ...
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote — это программа для создания заметок, предназначенная для сбора информации в свободной форме и многопользовательской совместной работы. Он собирает заметки пользователей, рисунки, вырезки с экрана и аудиокомментарии. Заметками можно делиться с другими пользователями OneNote через И...
Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...
Evernote
evernote.com
Evernote — это приложение, предназначенное для ведения заметок, их организации, управления задачами и архивирования. Он разработан корпорацией Evernote со штаб-квартирой в Редвуд-Сити, Калифорния. Приложение позволяет пользователям создавать заметки, которые могут представлять собой текст, рисунки, ...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — это безопасный хостинг электронной почты для бизнеса. Он имеет встроенную платформу для совместной работы, позволяющую всей организации беспрепятственно обмениваться информацией и общаться в Inbox. Это сочетание классической электронной почты и современных инструментов для совместной раб...
ClickUp
clickup.com
Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».
Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...
Vimeo
vimeo.com
Vimeo — это платформа видеохостинга, обмена и услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Vimeo работает без рекламы и вместо этого получает доход, предоставляя планы подписки производителям видеоконтента и предлагая программное обеспечение как услугу (SaaS) с инструментами создания, редактирования и транс...
Notebook
zoho.com
Самое красивое приложение для создания заметок на всех устройствах.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim — это интеллектуальный помощник по календарю, который гибко блокирует время в вашем календаре для всего, на чем вы хотите сосредоточиться.
Milanote
milanote.com
Milanote — это простой в использовании инструмент для организации ваших идей и проектов на визуальных досках. Добавляйте заметки, изображения, ссылки и файлы, систематизируйте их визуально и делитесь ими со своей командой.
Loom
loom.com
Записывайте и делитесь видеосообщениями вашего экрана, камеры или того и другого. Быстрее, чем набирать электронное письмо или встречаться вживую. Бесплатное использование на Mac, Windows, Chrome, iOS и Android.
Animaker
animaker.com
Animaker — это онлайн-сервис для создания анимационных видео «сделай сам» (#DIY), который делает презентации студийного качества доступными каждому. Анимированные видеоролики, сделано правильно!
Standard Notes
standardnotes.org
Standard Notes — это приложение для личных заметок, которое отличается непревзойденной простотой, сквозным шифрованием, мощными расширениями и приложениями с открытым исходным кодом.
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm позволяет подкастерам и медиакомпаниям легко записывать удаленные интервью в студийном качестве. Конечный результат? Видео 4K и аудиоконтент в формате WAV.
RemNote
remnote.com
Универсальный инструмент для мышления и обучения. Конечно, это инструмент для заметок. Но есть также карточки, PDF-файлы, обратные ссылки и многое другое, которые помогут вам учиться, оставаться организованными и думать.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания по веб-дизайну под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с ...
Simplenote
simplenote.com
Simplenote — приложение для создания заметок с поддержкой Markdown. Помимо кросс-платформенных приложений, к нему можно получить доступ через большинство веб-браузеров. Simplenote имеет внешний доступный API, позволяющий писать другие клиенты: виджет Dashboard macOS DashNote; nvPY, кроссплатформенны...
Murf AI
murf.ai
Переходите от текста к речи с помощью универсального генератора голоса с искусственным интеллектом. Поддержка искусственного интеллекта, голоса реальных людей. Создавайте озвучку студийного качества за считанные минуты. Используйте реалистичные голоса искусственного интеллекта Мерфа для подкастов,...
FuseBase
nimbusweb.me
Превратите информационный хаос из множества источников в организованное рабочее место. Предоставьте себе или своей команде возможность выполнять задачи быстрее, с меньшим количеством итераций и совещаний.
Spike
spikenow.com
Мощная папка «Входящие» Spike включает в себя диалоговую электронную почту, задачи, заметки, документы для совместной работы, хранилище файлов и календарь — все в одном канале.
Craft
craft.do
Созданный с нуля для цифровых устройств, Craft возвращает удовольствие от письма. Craft — это инструмент для создания красивых документов и заметок, а также для обмена своими мыслями. Всем, что вы создаете в Craft, можно поделиться одним нажатием. Craft поддерживает встроенную уценку, обратные ссыл...
GoodNotes
goodnotes.com
Записывайте, формируйте и делитесь своими идеями с помощью самой любимой в мире цифровой бумаги. Первые три блокнота бесплатны.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Записывайте, расшифровывайте и ищите свои встречи! Автоматические заметки о собраниях для Zoom, GMeet, Teams, Webex и других.
Lark
larksuite.com
Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.
Scrintal
scrintal.com
Как будто у Миро и Обсидиана родился ребенок. Организуйте и соедините свои атомарные заметки, используя метод Зеттелькастена. Смотрите все свои мысли в одном месте и легко делитесь ими.
Toodledo
toodledo.com
Toodledo — популярный и мощный онлайн-инструмент для повышения производительности. Управляйте своим списком дел, делайте заметки, отслеживайте привычки и организуйте идеи в схемы и списки.
Descript
descript.com
Записывайте, транскрибируйте, редактируйте, микшируйте, сотрудничайте и совершенствуйте свои аудио и видео с помощью Descript. Скачать бесплатно →.
Synthesia
synthesia.io
Создавайте видео с искусственным интеллектом, просто вводя текст. Простой в использовании, дешевый и масштабируемый. Создавайте интересные видеоролики с участием докладчиков — прямо из браузера.
Simplified
simplified.com
Универсальная платформа цифрового дизайна, которая поможет вам создавать контент, масштабировать свой бренд и сотрудничать с вашей командой, как никогда раньше. Все, что вам нужно, чтобы рассказать свою историю, в одном месте.