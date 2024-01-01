Альтернативы - Claap

Notion

Notion

notion.so

Notion — это приложение, предоставляющее такие компоненты, как базы данных, канбан-доски, вики, календари и напоминания. Пользователи могут подключать эти компоненты для создания собственных систем управления знаниями, ведения заметок, управления данными, управления проектами и т. д. Эти компоненты ...

Microsoft OneNote

Microsoft OneNote

onenote.com

Microsoft OneNote — это программа для создания заметок, предназначенная для сбора информации в свободной форме и многопользовательской совместной работы. Он собирает заметки пользователей, рисунки, вырезки с экрана и аудиокомментарии. Заметками можно делиться с другими пользователями OneNote через И...

Otter

Otter

otter.ai

Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...

Evernote

Evernote

evernote.com

Evernote — это приложение, предназначенное для ведения заметок, их организации, управления задачами и архивирования. Он разработан корпорацией Evernote со штаб-квартирой в Редвуд-Сити, Калифорния. Приложение позволяет пользователям создавать заметки, которые могут представлять собой текст, рисунки, ...

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail — это безопасный хостинг электронной почты для бизнеса. Он имеет встроенную платформу для совместной работы, позволяющую всей организации беспрепятственно обмениваться информацией и общаться в Inbox. Это сочетание классической электронной почты и современных инструментов для совместной раб...

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».

Coda

Coda

coda.io

Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...

Vimeo

Vimeo

vimeo.com

Vimeo — это платформа видеохостинга, обмена и услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Vimeo работает без рекламы и вместо этого получает доход, предоставляя планы подписки производителям видеоконтента и предлагая программное обеспечение как услугу (SaaS) с инструментами создания, редактирования и транс...

Notebook

Notebook

zoho.com

Самое красивое приложение для создания заметок на всех устройствах.

Reclaim

Reclaim

reclaim.ai

Reclaim — это интеллектуальный помощник по календарю, который гибко блокирует время в вашем календаре для всего, на чем вы хотите сосредоточиться.

Milanote

Milanote

milanote.com

Milanote — это простой в использовании инструмент для организации ваших идей и проектов на визуальных досках. Добавляйте заметки, изображения, ссылки и файлы, систематизируйте их визуально и делитесь ими со своей командой.

Loom

Loom

loom.com

Записывайте и делитесь видеосообщениями вашего экрана, камеры или того и другого. Быстрее, чем набирать электронное письмо или встречаться вживую. Бесплатное использование на Mac, Windows, Chrome, iOS и Android.

Animaker

Animaker

animaker.com

Animaker — это онлайн-сервис для создания анимационных видео «сделай сам» (#DIY), который делает презентации студийного качества доступными каждому. Анимированные видеоролики, сделано правильно!

Standard Notes

Standard Notes

standardnotes.org

Standard Notes — это приложение для личных заметок, которое отличается непревзойденной простотой, сквозным шифрованием, мощными расширениями и приложениями с открытым исходным кодом.

Riverside.fm

Riverside.fm

riverside.fm

Riverside.fm позволяет подкастерам и медиакомпаниям легко записывать удаленные интервью в студийном качестве. Конечный результат? Видео 4K и аудиоконтент в формате WAV.

RemNote

RemNote

remnote.com

Универсальный инструмент для мышления и обучения. Конечно, это инструмент для заметок. Но есть также карточки, PDF-файлы, обратные ссылки и многое другое, которые помогут вам учиться, оставаться организованными и думать.

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания по веб-дизайну под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с ...

Simplenote

Simplenote

simplenote.com

Simplenote — приложение для создания заметок с поддержкой Markdown. Помимо кросс-платформенных приложений, к нему можно получить доступ через большинство веб-браузеров. Simplenote имеет внешний доступный API, позволяющий писать другие клиенты: виджет Dashboard macOS DashNote; nvPY, кроссплатформенны...

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Переходите от текста к речи с помощью универсального генератора голоса с искусственным интеллектом. Поддержка искусственного интеллекта, голоса реальных людей. Создавайте озвучку студийного качества за считанные минуты. Используйте реалистичные голоса искусственного интеллекта Мерфа для подкастов,...

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

Превратите информационный хаос из множества источников в организованное рабочее место. Предоставьте себе или своей команде возможность выполнять задачи быстрее, с меньшим количеством итераций и совещаний.

Spike

Spike

spikenow.com

Мощная папка «Входящие» Spike включает в себя диалоговую электронную почту, задачи, заметки, документы для совместной работы, хранилище файлов и календарь — все в одном канале.

Craft

Craft

craft.do

Созданный с нуля для цифровых устройств, Craft возвращает удовольствие от письма. Craft — это инструмент для создания красивых документов и заметок, а также для обмена своими мыслями. Всем, что вы создаете в Craft, можно поделиться одним нажатием. Craft поддерживает встроенную уценку, обратные ссыл...

GoodNotes

GoodNotes

goodnotes.com

Записывайте, формируйте и делитесь своими идеями с помощью самой любимой в мире цифровой бумаги. Первые три блокнота бесплатны.

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Записывайте, расшифровывайте и ищите свои встречи! Автоматические заметки о собраниях для Zoom, GMeet, Teams, Webex и других.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.

Scrintal

Scrintal

scrintal.com

Как будто у Миро и Обсидиана родился ребенок. Организуйте и соедините свои атомарные заметки, используя метод Зеттелькастена. Смотрите все свои мысли в одном месте и легко делитесь ими.

Toodledo

Toodledo

toodledo.com

Toodledo — популярный и мощный онлайн-инструмент для повышения производительности. Управляйте своим списком дел, делайте заметки, отслеживайте привычки и организуйте идеи в схемы и списки.

Descript

Descript

descript.com

Записывайте, транскрибируйте, редактируйте, микшируйте, сотрудничайте и совершенствуйте свои аудио и видео с помощью Descript. Скачать бесплатно →.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Создавайте видео с искусственным интеллектом, просто вводя текст. Простой в использовании, дешевый и масштабируемый. Создавайте интересные видеоролики с участием докладчиков — прямо из браузера.

Simplified

Simplified

simplified.com

Универсальная платформа цифрового дизайна, которая поможет вам создавать контент, масштабировать свой бренд и сотрудничать с вашей командой, как никогда раньше. Все, что вам нужно, чтобы рассказать свою историю, в одном месте.

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