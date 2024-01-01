Citizen Portal

Citizen Portal

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: citizenportal.ai

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Гражданский портал — это общедоступный инструмент, разработанный с целью сделать деятельность правительства прозрачной и доступной. Он позволяет пользователям проводить расширенный поиск в выступлениях и протоколах выборных органов власти на различных уровнях - местном, государственном и федеральном. Пользователи могут выполнять запросы, используя определенные слова или фразы, и могут просматривать огромное количество контента, относящегося к различным правительственным ведомствам и учреждениям. Сюда входят слушания в Конгрессе, исполнительные указы и даже такие ресурсы, как «Документы федералиста». Инструмент также предлагает функцию «CitizenPortal GPT», которую можно использовать, чтобы задавать искусственным интеллектом вопросы о том, что говорят правительственные чиновники. Помимо функций поиска и запросов, платформа предоставляет возможность создавать видеоклипы из отрывков стенограммы и настраивать специальные оповещения по конкретным темам или объектам. Таким образом, пользователи могут оставаться в курсе наиболее важных для них тем. Хотя портал ориентирован на американскую аудиторию и содержит контент, привязанный к конкретному региону для каждого штата, он остается полезным ресурсом для всех, кто интересуется работой правительства США.

Веб-сайт: citizenportal.ai

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