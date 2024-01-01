Circuly — это SaaS-сервис B2B с круговой экономикой для веб-сайтов, который делает сдачу в аренду физических продуктов такой же простой и прибыльной, как и их продажу. circuly предлагает все, что нужно компаниям для успешного запуска и масштабирования модели подписки/продукта как услуги.

Веб-сайт: circuly.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением circuly, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.