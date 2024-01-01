Circula

Circula

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Веб-сайт: circula.com

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Circula — это платформа для любых платежей, осуществляемых сотрудниками: командировочные расходы, кредитные карты и льготы для сотрудников. Наша миссия — упростить управление финансами и заработной платой, обеспечивая при этом соблюдение требований посредством интеллектуальной автоматизации, чтобы сотрудники могли выполнять свою работу наилучшим образом. С Circula вы ✔️ Сэкономите до 80% времени в бухгалтерском учете и станете продуктивным деловым партнером в вашей организации ✔️ Снизите риски, связанные с соблюдением требований, и обеспечите безопасные и проверенные процессы * Карты выпускаются Transact Payments Malta Limited в соответствии с лицензией Visa Europe Limited. . Transact Payments Malta Limited должным образом уполномочена и регулируется Управлением по финансовым услугам Мальты в качестве финансового учреждения в соответствии с Законом о финансовых учреждениях 1994 года. Регистрационный номер C 91879.
Категории:
Finance
Программное обеспечение для управления расходами

Веб-сайт: circula.com

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