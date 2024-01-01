Альтернативы - Circleback
Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...
Reclaim
reclaim.ai
Приложение для планирования на базе искусственного интеллекта для занятых команд, которое находит лучшее время для ваших задач, привычек, встреч и перерывов. Верните себе до 40 % рабочей недели благодаря адаптивному планированию в режиме реального времени, сохраняя при этом гибкость календаря благод...
Notta
notta.ai
Notta — это ведущий инструмент для транскрипции с использованием искусственного интеллекта и средство ведения заметок на собраниях, которое помогает быстро транскрибировать и резюмировать любые голосовые разговоры в полезный текст с поддержкой 58 языков. * Важная новость: Airgram присоединилась к No...
Focusmate
focusmate.com
Focusmate меняет ваш подход к работе, связывая вас с другими профессионалами, которые взяли на себя обязательство нести ответственность за выполнение своей самой важной работы.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Компания Bloom Growth призвана помочь командам предпринимательских лидеров достичь своих целей, предлагая руку помощи в укреплении организационного здоровья и лидерских навыков. Мы понимаем, что каждый клиент уникален, со своими мечтами, командами и препятствиями. Наша экосистема роста обеспечит бла...
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтесь с бесконечными встречами и заметками. Rewatch — единственное решение, сочетающее в себе блокнот на базе искусственного интеллекта, устройство записи экрана и видеохаб для совместной работы. Благодаря этому вы можете исключить бесполезные встречи, сократить расходы и сосредоточиться на с...
Read
read.ai
Read — это идеальное приложение для гибридных встреч, в котором вы можете видеть показатели вовлеченности и настроений в режиме реального времени, таймер встречи и время разговора — все в одном месте. Когда встреча закончится, вы получите подробный отчет с мгновенным обзором встречи, стенограммой, в...
Sessions.us
sessions.us
Удивите своих участников интерактивными встречами и вебинарами. В Sessions есть все на одной платформе: расписание, стенограммы, комнаты, облачное хранилище и искусственный интеллект.
Sembly
sembly.ai
SaaS-решение Sembly, которое позволяет менеджерам и командам записывать, расшифровывать и создавать интеллектуальные сводки совещаний с протоколами совещаний. Работает с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Embly доступен на английском и более чем 42 языках в мобильных веб-приложениях, iOS и Android...
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — это ИИ-помощник по проведению встреч, созданный для того, чтобы сделать процессы встреч более эффективными и информативными. Этот инструмент обеспечивает автоматическую видеозапись встреч в сочетании с возможностями транскрипции на базе искусственного интеллекта, что упрощает просмотр и п...
Grain
grain.com
Grain — это инструмент записи встреч на базе искусственного интеллекта, который позволяет людям, занимающимся клиентоориентированными функциями, понимать и отстаивать потребности своих клиентов. Grain подключается к платформам для встреч, таким как Zoom, Google Meet или Microsoft Teams, для автомати...
Leapsome
leapsome.com
Руководители и HR-команды дальновидных компаний (включая Spotify, monday.com и Unity) используют платформу Leapsome, чтобы замкнуть цикл между управлением производительностью, вовлечением сотрудников и обучением. В качестве платформы для расширения возможностей сотрудников Leapsome сочетает в себе и...
Notiv
notiv.com
Notiv — решение для анализа совещаний, которое повышает эффективность ваших разговоров в бизнесе. С помощью Notiv вы можете автоматически: - Записывать разговор. - Получать защищенную расшифровку того, что обсуждалось. - Обобщать сказанное для быстрого просмотра. - Делиться важными моментами разгово...
Vowel
vowel.com
Vowel — это инструмент для видеоконференций и встреч на базе искусственного интеллекта. Благодаря сводкам совещаний на базе искусственного интеллекта Vowel делает каждую встречу более инклюзивной и полезной, обеспечивая простоту, безопасность и надежность. Организуйте, записывайте, расшифровывайте, ...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — ведущая платформа виртуальных продаж. Планируйте встречи на автопилоте, проводите профессиональные видеоконференции и тренируйте команды продаж в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта. 100% соответствие GDPR, безопасность и поддержка корпоративного уровня. Платформа...
Range
range.co
Range — это место, где удаленные и гибридные команды могут общаться друг с другом, асинхронно или в режиме реального времени. Проводите эффективные проверки и встречи в удобном для вашей команды графике, который позволит вам всем знать: – Знать, кто над чем работает, кому нужна помощь и как они себя...
Hypercontext
hypercontext.com
Гиперконтекст помогает менеджерам проводить более эффективные встречи, связанные с их OKR и обзорами, и ему доверяют более 100 тысяч менеджеров в таких компаниях, как Netflix, Reprise, Centercode, PolicyMe и других. Менеджеры используют наше приложение для проведения личных встреч, командных встреч ...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — первый и единственный в мире цифровой помощник, созданный для менеджеров по работе с клиентами. Благодаря интеграции с Zoom мы автоматически делаем заметки, фиксируем и назначаем действия, выявляем риски и получаем отзывы о продукте. Более того, мы поможем вам составить последующие электр...
Claap
claap.io
Claap — это универсальное рабочее пространство для видео, объединяющее запись экрана, запись встреч и видео-вики в одном месте. С Claap вы сможете: - Заменить следующую встречу коротким видео. И быстрее получайте отзывы с помощью аннотаций, цепочек и видеоответов. Записывайте свои встречи с помощью ...
Boardable
boardable.com
Меньше стресса — Больше времени для планирования критически важных совещаний — Более качественные данные для повышения вовлеченности совета директоров и рентабельности инвестиций. Одна платформа, множество решений. Высокопроизводительные платы начинаются с Boardable — трансформируйте и готовьте сво...
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise — это инструмент календаря управления временем на базе искусственного интеллекта, который оптимизирует графики команд, чтобы освободить больше времени в их дне. Он предлагает новый способ работы с гибкостью и целенаправленностью. Clockwise использует искусственный интеллект, в частности G...
Parabol
parabol.co
Parabol — это инструмент для онлайн-совещаний, который помогает скрам-мастерам и другим лидерам проводить мощные управляемые ретроспективы, спринтерские оценочные встречи по покеру, стендапы и многое другое! Он готов к работе «из коробки», интегрируется с Jira, GitHub, GitLab, Azure DevOps, Slack, M...
Diligent Director
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.
Hirebook
hirebook.com
Hirebook — это платформа, ориентированная на людей, которая помогает компаниям расширять возможности своих команд с помощью проверок, OKR, KPI и действий, и все это связано с комплексным инструментом для встреч. Он позволяет менеджерам общаться с сотрудниками, предоставляет специальное пространство ...
Peoplebox
peoplebox.ai
Он предоставляет единую платформу для обзоров производительности, всесторонних обзоров, согласованных целей (OKR), личных встреч, опросов, ключевых показателей эффективности, управления задачами/проектами, стратегических встреч и анализа персонала. В отличие от других инструментов, его интеграция со...
Navigator
navigator.com
Все для удаленных встреч — все в одном месте: повестки дня, заметки, действия и ссылки на видеоконференции.
Nasdaq Boardvantage
nasdaq.com
Программное обеспечение, расширяющее возможности вашей платы, от имени, которому вы доверяете. Nasdaq Boardvantage помогает директорам, комитетам и руководящим командам лучше подготовиться, вовлечься и скоординироваться в процессах сотрудничества и принятия решений. Кроме того, наш портал советов ди...
Dive
letsdive.io
Dive — это платформа для управления встречами, которая поможет вам перестать ненавидеть встречи. С помощью Dive вы можете легко проводить продуктивные встречи: составьте совместную повестку дня до встречи, эффективно управляйте ею во время встречи и сделайте ее действенной после встречи. У нас есть ...
Loopin
loopinhq.com
Loopin превращает ваши встречи в рабочие пространства, где вся ваша команда может сотрудничать и получать доступ к темам для обсуждения, заметкам и следующим шагам в одном месте. Эта платформа также может автоматически подключать похожие встречи для просмотра резюме прошлых встреч, поэтому у вас ест...
Laxis
laxis.com
Laxis — это помощник по проведению встреч с искусственным интеллектом, предназначенный для оптимизации общения с клиентами и предназначенный для того, чтобы помочь отделам по работе с доходами собирать ключевые идеи в ходе взаимодействия и лучше работать на различных коммерческих должностях. Инстру...