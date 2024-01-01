Планирование мероприятий, упрощенное. С Circa вы можете упростить процесс планирования мероприятий в вашей компании и добиться ощутимого успеха. Circa — это платформа событийного маркетинга, созданная для команд по формированию спроса и маркетингу на местах. Мы помогаем командам продаж и маркетинга работать над мероприятиями везде и везде, где собираются клиенты.

Веб-сайт: simplecirca.com

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