Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Операционная система Голливуда. Cinapse позволяет съемочной группе или съемочной группе легко управлять десятками тысяч цифровых производственных документов и ежедневными рабочими процессами. Мы делаем это, предоставляя одно простое приложение, которое может использовать вся съемочная группа, актеры и сотрудники офиса в Интернете, на iOS и Android.

Веб-сайт: cinapse.io

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