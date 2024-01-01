치지직 CHZZK

치지직 CHZZK

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Веб-сайт: chzzk.naver.com

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방송을 시작하는 설렘부터 시청자와 스트리머가 만나 소통하기까지. 그 모든 순간이 즐거운 치지직에서 스트리밍이 시작됩니다. 치지직 - 다양한 스트리머들의 방송을 둘러보고 팔로우 - 마음에 드는 방송은 다시 보고 - 네이버페이로 편리하게 후원하고 적립까지 e스포츠 - LCK, 롤드컵, GSL 등 주요 경기 정보와 영상 확인 - 즐겨보는 리그들의 경기 알림도 받고 - 고화질 라이브로 함께 시청하며 응원까지 라운지 - 좋아하는 게임의 라운지에서 소통 - 네이버 게임에서 진행하는 사전예약, 이벤트 참여 - 최신 뉴스, 게임 출시 등 누구보다 빠르게 정보 공유

Веб-сайт: chzzk.naver.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением 치지직 CHZZK, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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