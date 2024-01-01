Альтернативы - ChurnRX

Blind Zebra

Blind Zebra

blind-zebra.com

Blind Zebra — это элитная коучинговая компания по продажам и успеху клиентов, специализирующаяся на комплексном обучении ваших команд, работающих с клиентами. Все обучение Blind Zebra построено на простой, но мощной методике Think-Do-Say™, которая в первую очередь опирается на энергию, которую мы пр...

SuccessCOACHING

SuccessCOACHING

successcoaching.co

Мы помогаем CSM и командам по работе с клиентами, таким же, как ваша, не только знать лучшие практики, способствующие успеху клиентов, но и то, как применять их для решения реальных повседневных задач, с которыми специалисты по работе с клиентами сталкиваются при работе со своими клиентами. Благодар...

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