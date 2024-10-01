Альтернативы - ChurnKey
Kickresume
kickresume.com
Выберите шаблон резюме, укажите свой опыт работы и навыки и загрузите новое резюме за считанные минуты. Выбирайте из более чем 35 потрясающих шаблонов резюме, разработанных командой профессиональных типографов и опытных рекрутеров. Изучите более миллиона возможных комбинаций дизайна и сделайте свое ...
greytHR
greythr.com
Платформа greytHR — это набор облачных HR-решений для малых и средних предприятий (МСП). Он предлагает инструменты повышения производительности для лучшего управления людьми, упрощения HR-процессов и профессионального предоставления HR-услуг. Портал сотрудников для самообслуживания руководителей и с...
GoCo
goco.io
GoCo — это современное универсальное HR-решение с первоклассной поддержкой клиентов, которое позволяет легко оптимизировать ваши HR-процессы и данные. GoCo предлагает все, что вам нужно для управления персоналом, в одном простом в использовании решении: от адаптации и льгот до управления производите...
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey — это LMS, которую наиболее быстрорастущие компании мира используют для создания программ обучения и развития, которые нравятся сотрудникам и партнерам и которые способствуют повышению прибыли.
Qualee
qualee.com
Qualee — это отмеченная наградами платформа для взаимодействия с сотрудниками, созданная для повышения организационной согласованности и принадлежности. Мы упрощаем компаниям поддержание вовлеченности талантов на протяжении всего жизненного цикла сотрудников, включая адаптацию, обучение, микро-опрос...