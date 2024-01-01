Chordio

Chordio

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Веб-сайт: chordio.com

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Помощник по генеративному дизайну продуктов для команд разработки продуктов. Chordio — это помощник по генеративному дизайну продуктов, который преобразует текстовые описания в проекты, помогая командам разработчиков продуктов устранять узкие места в дизайне. Например, менеджер по продукту в технологической компании использует Chordio для создания и разработки трех вариантов новой концепции функции, а затем повторяет и согласовывает дизайн с командой на одном семинаре, а не на нескольких сеансах.

Веб-сайт: chordio.com

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