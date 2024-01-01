Chord

Chord

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Веб-сайт: chord.pub

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Chord — это инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для автоматизации веб-исследований путем создания персонализированных статей. Пользователи указывают интересующую тему, затем инструмент использует свои возможности искусственного интеллекта для проведения исследований в Интернете в режиме реального времени. Диапазон тем исследований может варьироваться: от практических вопросов, руководств по конкретным объектам до достопримечательностей, что демонстрирует широкую применимость Chord. Проведенное исследование обрабатывается с использованием ИИ, создавая первоначальную версию статьи перед возможным редактированием человеком для обеспечения качества. Примечательно, что инструмент уделяет большое внимание прозрачности и конфиденциальности пользователей. Создаваемые статьи могут быть привязаны к учетной записи пользователя или оставаться анонимными с помощью переключателя конфиденциальности, доступного в профиле пользователя. По умолчанию статьи публикуются, что способствует пополнению библиотеки статей, создаваемой сообществом пользователей. Также важно подчеркнуть независимую операционную модель Chord, которая исключает получение денег от рекламодателей или партнеров, тем самым стремясь обеспечить объективность результатов автоматизированных исследований.

Веб-сайт: chord.pub

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Chord, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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