Choice — это универсальное решение для коммуникации между ресторанами и их гостями: QR-платежи, заказ столиков, цифровые меню, доставка еды на вынос, бронирование столиков и CRM для гостей. Мы стремимся стать для ресторанов основным инструментом общения со своими гостями внутри и за пределами ресторана. - в 25+ странах - зарегистрировано 12500+ заведений - 85+ миллионов QR-сканирований - Сделано 1,5+ миллиона заказов - 20+ миллионов просмотров в год - $25+ млн оборот наших клиентов в год

Веб-сайт: choiceqr.com

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