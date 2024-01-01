В Checkbook мы создали возможность для предприятий и частных лиц отправлять и получать цифровые чеки с помощью нескольких простых щелчков мыши. Checkbook.io решает проблему push-платежей, обеспечивая удобство как отправителю, так и получателю. Он не требует регистрации получателя и дает ему возможность выбора способа оплаты для получения средств, будь то мгновенная оплата, прямой депозит или чек для печати. Простой процесс помог нашим компаниям достичь 99% цифрового преобразования, что резко сократило стоимость и поддержку устаревших бумажных чеков.

Веб-сайт: checkbook.io

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