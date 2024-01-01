Checkbook

Checkbook

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Веб-сайт: checkbook.io

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В Checkbook мы создали возможность для предприятий и частных лиц отправлять и получать цифровые чеки с помощью нескольких простых щелчков мыши. Checkbook.io решает проблему push-платежей, обеспечивая удобство как отправителю, так и получателю. Он не требует регистрации получателя и дает ему возможность выбора способа оплаты для получения средств, будь то мгновенная оплата, прямой депозит или чек для печати. Простой процесс помог нашим компаниям достичь 99% цифрового преобразования, что резко сократило стоимость и поддержку устаревших бумажных чеков.
Категории:
Business
Биллинговое программное обеспечение

Веб-сайт: checkbook.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Checkbook, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

PayPal

PayPal

paypal.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Wave

Wave

waveapps.com

Xero

Xero

xero.com

Zoho Invoice

Zoho Invoice

zoho.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

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