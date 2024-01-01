CHATTERgo

CHATTERgo

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: chattergo.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

CHATTERgo is a transformative AI-first conversational solution aimed at enhancing the shopping experience on your store. Unlike traditional chatbots that require complicated flow setup, CHATTERgo's AI-first approach makes use of GPT-4 reasoning and tool utilisation capabilities, together with advanced vector-based search technologies, making it immediately useful for tasks such as product recommendations, answering store policies, checking order statuses, etc. * AI Consultant - Seamlessly handles customer queries, suggests relevant products * Contextual Search - Retrieves precise results beyond just keywords * Enhance Experience - Leveraging user-contributed knowledge for enriched dialogue
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для чат-ботов

Веб-сайт: chattergo.com

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Альтернативы

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

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Zendesk

Zendesk

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Intercom

Intercom

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