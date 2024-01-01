Альтернативы - ChatSpark
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT: оптимизация языковых моделей для диалога. Мы обучили модель ChatGPT, которая взаимодействует в диалоговом режиме. Формат диалога позволяет ChatGPT отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. ChatGPT — это родств...
Google Gemini
gemini.google.com
Вы можете использовать Bard для продвижения своих идей. С небольшой помощью Барда вы сможете делать такие вещи, как: - Обдумывайте идеи, разрабатывайте план или находите разные способы добиться цели. - Получите быстрое и понятное резюме по более сложным темам. - Создавайте первые наброски конспекто...
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — это система ответов, которая дает точные ответы на сложные вопросы, используя большие языковые модели.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повседневный AI-спутник.
Claude
claude.ai
Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор служб облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором ин...
Intercom
intercom.com
Intercom — это платформа диалоговых отношений (CRP), которая помогает компаниям строить лучшие отношения с клиентами посредством персонализированного взаимодействия на основе мессенджеров. Штаб-квартира Intercom находится в Сан-Франциско, а дополнительные офисы — в Чикаго, Дублине, Сиднее и Лондоне....
Jasper
jasper.ai
Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетингов...
TypingMind
typingmind.com
Используйте ChatGPT с расширенными функциями, такими как поиск в истории чата, папки, интеграция, библиотека подсказок и т. д.
Tidio
tidio.com
Мгновенно общайтесь с посетителями вашего сайта и превращайте их в платящих клиентов. Используйте коммуникационные и маркетинговые решения Tidio для развития своего бизнеса.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic позволяет вам очень легко создавать высокоэффективные статьи, целевые страницы, рекламные объявления, описания продуктов и многое другое за считанные секунды.
Simplified
simplified.com
Универсальная платформа цифрового дизайна, которая поможет вам создавать контент, масштабировать свой бренд и сотрудничать с вашей командой, как никогда раньше. Все, что вам нужно, чтобы рассказать свою историю, в одном месте.
Andi
andisearch.com
Andi – это поиск нового поколения: диалоговый, анонимный и без рекламы. Это радикально лучше, потому что оно борется со спамом и защищает вас от рекламных технологий.
Magai
magai.co
Ваш суперпомощник на базе ChatGPT. Измените способ создания и обработки контента с помощью революционных инструментов искусственного интеллекта Magai и интуитивно понятного интерфейса чата на базе ChatGPT + GPT-4.
Team-GPT
team-gpt.com
Интуитивно понятный чат GPT для всей вашей компании Team-GPT гарантирует внедрение ChatGPT для команд численностью от 2 до 2000 человек. Организуйте знания, сотрудничайте и осваивайте искусственный интеллект в одном общем рабочем пространстве.
AfforAI
afforai.com
Ваш второй мозг для максимальной производительности. Afforai — это чат-бот с искусственным интеллектом, который ищет, обобщает и переводит информацию из нескольких источников для проведения достоверных исследований. Добавьте объемные исследовательские документы в стопки требований к соблюдению треб...
Relevance AI
relevanceai.com
Создавайте и развертывайте средства автоматизации на базе искусственного интеллекта. Поднимите GPT на новый уровень и автоматизируйте больше внутренних рабочих процессов с помощью цепочек и агентов. Полностью управляемое развертывание, минимальное количество кода и удобство для разработчиков.
Cognosys
cognosys.ai
Революция в сфере агентов ИИ. Представляем Cognosys, ваш мощный веб-агент искусственного интеллекта, предназначенный для революционного повышения производительности и упрощения сложных задач. Улучшите свою повседневную жизнь с помощью самых передовых технологий искусственного интеллекта.
ODIN
getodin.ai
Получите Odin AI — это идеальный инструмент, предназначенный для повышения производительности и раскрытия вашего потенциала для профессионалов и предприятий.
Build Chatbot
buildchatbot.ai
https://buildchatbot.ai/login/
Twig
twig.so
Twig AI читает, анализирует и записывает ответы на запросы клиентов из справочной документации, частных источников данных и прошлых заявок в службу поддержки.
DeftGPT
deftgpt.com
С DeftGPT вы можете: * Упростите написание контента: DeftGPT позволяет вам задавать вопросы, получать мгновенные ответы и вести интерактивные беседы с искусственным интеллектом. У вас будет мгновенный доступ к GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude от Anthropic и множеству других ботов. * Управление командо...
AlphaSense
alpha-sense.com
РЫНОЧНАЯ ИНТЕЛЛЕКТАЦИЯ И ПОИСКОВАЯ ПЛАТФОРМА Получите ценную информацию за секунды, а не часы Двигайтесь со скоростью рынка, легко отслеживая компании, темы и отрасли в обширной вселенной контента — индексируемого, доступного для поиска и все в одном месте.
Swimm
swimm.io
Swimm — это инструмент управления знаниями для кода, созданный для команд разработчиков, стремящихся к эффективному обмену знаниями. С помощью Swimm каждый разработчик может быстро понять код и внести в него свой вклад.
Gleen AI
gleen.ai
Создайте собственного чат-бота с искусственным интеллектом, обученного работе с вашими документами. Независимо от того, являетесь ли вы компанией, стремящейся оптимизировать операции по обслуживанию клиентов, или частным лицом, которому нужна быстрая и эффективная помощь, наш бот с искусственным ин...
1min.AI
1min.ai
Повышение производительности с помощью ИИ — хороший способ улучшить вашу работу и жизнь. Однако переключение или изучение новых инструментов для разных случаев использования — это не весело, да и дорого! 1min.AI — это универсальное приложение для искусственного интеллекта, которое открывает все фун...
Hebbia
hebbia.ai
Разработчик пользовательских интерфейсов для искусственного общего интеллекта (AGI). Продукт Matrix от Hebbia — это второй пилотный проект информационной работы, используемый финансовыми, юридическими, государственными и фармацевтическими компаниями. Matrix точно решает самые сложные задачи, разбива...
Salebot
salebot.ai
SaleBot — это универсальный конструктор чат-ботов, предназначенный для оптимизации взаимодействия с клиентами на различных платформах обмена сообщениями, включая Вконтакте, Telegram, Facebook, Viber, Talk-me, WhatsApp и Instagram. Эта платформа предоставляет предприятиям комплексный набор инструмент...
Persana AI
persana.ai
Руководители Surface, скорее всего, будут покупать и использовать мощные идеи и рабочие процессы искусственного интеллекта, основанные на данных, для поиска, обогащения, исследования и отправки персонализированных сообщений потенциальным клиентам в любом масштабе. Начните бесплатно прямо сейчас
Ebi.Ai
ebi.ai
Воспользуйтесь преимуществами более довольных клиентов, увеличения производительности и снижения затрат. Создайте первого в вашей компании высокопроизводительного помощника с искусственным интеллектом и начните радовать клиентов уже через 15 минут — не требуется никакого программирования или технич...