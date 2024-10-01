Альтернативы - Chatmeter

Meta Business Suite

Meta Business Suite

business.facebook.com

Управляйте всей своей деловой активностью в Facebook, Messenger и Instagram из одного места.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...

X Pro

X Pro

pro.x.com

X PRO, ранее TweetDeck, представляет собой панель управления социальными сетями для управления учетными записями X (ранее Twitter). Первоначально TweetDeck было независимым приложением, но впоследствии было приобретено Twitter Inc. и интегрировано в интерфейс Twitter. Оно похоже на приложение Das...

Google My Business

Google My Business

business.google.com

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GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

GoDaddy Inc. — американский публичный регистратор интернет-доменов и веб-хостинговая компания со штаб-квартирой в Скоттсдейле, штат Аризона, зарегистрированная в штате Делавэр. По состоянию на июнь 2020 года у GoDaddy более 20 миллионов клиентов и более 7000 сотрудников по всему миру. Компания извес...

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

HighLevel — это платформа продаж и маркетинга «white label» для цифровых агентств и консультантов. Функциональность включает CRM со SmartLists, электронную почту, двусторонние SMS, объединенные SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Chat, исходящие вызовы, отслеживание вызовов, запись вызовов, Powe...

Buffer

Buffer

buffer.com

Buffer — самый интуитивно понятный и доступный инструмент управления социальными сетями для малого бизнеса. С Buffer планировать, планировать и публиковать контент в социальных сетях стало проще, чем когда-либо. Самое приятное то, что вы можете увидеть подробную аналитику социальных сетей на несколь...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...

Podium

Podium

podium.com

Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — эт...

Linktree

Linktree

linktr.ee

Познакомьтесь с Linktree™, бесплатным инструментом биоссылок, которым пользуются лучшие мировые бренды, авторы и влиятельные лица.

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

Слишком многие бренды терпят неудачу в социальных сетях. Твоему это не обязательно. Все начинается с правильных инструментов. Тысячи брендов полагаются на платформу и решения Hootsuite для запуска блестящих социальных кампаний, предоставления 5-звездочного опыта социальной коммерции и управления вс...

IONOS

IONOS

ionos.com

Доступ ко всему вашему миру IONOS: контракты, продукты и данные клиентов, заказ или изменение услуг — теперь вход в систему защищен паролем.

Metricool

Metricool

metricool.com

Metricool — это платформа, которая позволяет вам анализировать, планировать и управлять своими социальными сетями, как настоящий профессионал. Инструмент, предназначенный для того, чтобы доставить ваши социальные сети на Луну. Планируйте публикации, анализируйте важные данные и создавайте выигрышную...

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly — ведущая глобальная SaaS-компания, предлагающая комплексную платформу, предназначенную для того, чтобы каждая часть инфор...

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semru...

Zoho Social

Zoho Social

zoho.com

Zoho Social — это полноценная платформа управления социальными сетями для бизнеса и агентств. Он помогает планировать публикации, отслеживать упоминания, создавать собственные информационные панели и многое другое. Zoho Social принадлежит Zoho.com — набору из более чем 40 продуктов, которым доверяю...

Later

Later

later.com

Later — это платформа для маркетинга и коммерции в социальных сетях, которая помогает владельцам бизнеса, создателям, агентствам и командам социальных сетей развивать свои бренды и бизнес в Интернете. Later поможет вам сэкономить время и развивать свой бизнес, упрощая управление всей вашей стратеги...

Social Blade

Social Blade

socialblade.com

Social Blade (иногда пишется SocialBlade) — это американский веб-сайт, который отслеживает статистику и аналитику социальных сетей. Social Blade в первую очередь отслеживает платформу YouTube, но также содержит аналитическую информацию о Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trovo, Dailymoti...

Simplified

Simplified

simplified.com

Simplified — это платформа для проектирования и совместной работы для современных маркетинговых команд. Теперь можно быстро создавать фирменный контент для всех каналов без необходимости редактировать его вручную после загрузки ресурсов; Simplified сделает все это за вас! Таким образом, вы сведете к...

Vista Social

Vista Social

vistasocial.com

Vista Social — это современная универсальная платформа для социальных сетей. Экспертно созданные инструменты управления социальными сетями, которые помогут вам превзойти ваши цели. Функции включают публикацию и планирование, отчеты и аналитику, почтовый ящик в социальных сетях и прослушивание, управ...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронной почты, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают мал...

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

SE Ranking — это надежный набор инструментов для SEO, который лучше всего подходит агентствам малого и среднего размера и внутренним командам. Уникальные и расширенные наборы данных помогают специалистам по SEO разрабатывать и реализовывать эффективные стратегии SEO. SE Ranking предлагает специальны...

Planable

Planable

planable.io

Planable — это платформа для совместной работы над контентом, которая упрощает командную работу по маркетингу. Это место, где вы можете создавать, планировать, просматривать и утверждать весь свой потрясающий маркетинговый контент для социальных сетей, блогов, информационных бюллетеней, пресс-релизо...

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

Sprout Social — мировой лидер в области программного обеспечения для управления социальными сетями и аналитики. Интуитивно понятная платформа Sprout передает мощные социальные данные в руки более чем 30 000 брендов, чтобы они могли оказывать более разумное и быстрое влияние на бизнес. Благодаря по...

Kenect

Kenect

kenect.com

Kenect объединяет все общение с клиентами вашего бизнеса на одной платформе. Мы преобразуем ваше основное направление деятельности в текстовый номер, чтобы вам больше никогда не приходилось сообщать свой личный номер. Начните отправлять текстовые сообщения своим клиентам, одновременно создавая обзор...

Beacons

Beacons

beacons.ai

Создайте бесплатную, красивую и легко настраиваемую ссылку на био-сайте с помощью Beacons. Присоединяйтесь к более чем 2 миллионам авторов по всему миру и за считанные минуты установите удобную ссылку на био-сайте, чтобы создать свой бренд, расширить аудиторию и монетизировать свой контент. Подклю...

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics CoreXM, используемая более чем 13 000 брендов и 75% компаний из списка Fortune 500, является самой надежной, интеллектуальной и масштабируемой универсальной платформой для управления опытом. Qualtrics CoreXM — это основополагающий исследовательский инструмент для создания, запуска и анализ...

Loomly

Loomly

loomly.com

Loomly — это простая в использовании платформа управления социальными сетями, которая помогает вам создавать и планировать публикации, отслеживать аналитику и управлять единым почтовым ящиком в социальных сетях по всем вашим каналам социальных сетей. * Управляйте активами своего бренда в библиотеке....

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

Trustpilot.com — датский веб-сайт, посвященный обзорам потребителей, основанный в Дании в 2007 году, на котором размещаются обзоры компаний по всему миру. Каждый месяц публикуется около 1 миллиона новых обзоров. Сайт предлагает бесплатные услуги для бизнеса. Фирма полагается на пользователей, програ...

Publer

Publer

publer.io

Publer — это платформа управления социальными сетями, которая позволяет вам совместно работать, планировать и анализировать публикации в Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, Pinterest, бизнес-профилях Google, YouTube, WordPress, Telegram и Mastodon из одного и того же места.

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