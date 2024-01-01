Общайтесь с посетителями вашего сайта прямо из Slack. Вам не нужен другой чат-клиент, чтобы общаться с вашими клиентами. Простая установка за одну минуту. Посетители вашего сайта смогут мгновенно общаться с вами по вопросам предпродажной подготовки, вопросам поддержки и т. д., в то время как вы и ваша команда отвечаете непосредственно из Slack без каких-либо дополнительных инструментов для установки или использования.

Веб-сайт: chatlio.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Chatlio, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.