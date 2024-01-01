Chatlio

Chatlio

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: chatlio.com

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Общайтесь с посетителями вашего сайта прямо из Slack. Вам не нужен другой чат-клиент, чтобы общаться с вашими клиентами. Простая установка за одну минуту. Посетители вашего сайта смогут мгновенно общаться с вами по вопросам предпродажной подготовки, вопросам поддержки и т. д., в то время как вы и ваша команда отвечаете непосредственно из Slack без каких-либо дополнительных инструментов для установки или использования.
Категории:
Business
Программное обеспечение для живого чата

Веб-сайт: chatlio.com

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Альтернативы

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Intercom

Intercom

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Freshdesk

Freshdesk

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Zoho Desk

Zoho Desk

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Rocket.Chat

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Tidio

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RingCentral

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