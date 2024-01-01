Chatgen — это гибридная платформа для чата с настраиваемыми ботами. С помощью Chatgen вы можете автоматически конвертировать анонимных посетителей сайта в подходящих потенциальных клиентов, а также бронировать больше клиентов круглосуточно. ChatGen создал механизм на основе машинного обучения (ML), который позволяет компаниям иметь чат-ботов, которые могут общаться с пользователями. Эти чат-боты помогают бизнесу. по функциям: Маркетинг: от базовых чат-ботов, диалоговых целевых страниц для привлечения потенциальных клиентов и диалоговых объявлений для оптимизации CTR до встроенных ботов, оптимизирующих Click to Action. Chatgen в первую очередь используется для максимального увеличения количества потенциальных клиентов не только на веб-сайте, но и в местах, где вы находитесь. посетители посещают ваш бренд. Поддержка: чат-боты, которые используют искусственный интеллект для создания автоматических ответов на распространенные запросы клиентов, освобождая персонал службы поддержки для решения более насущных задач поддержки клиентов. #customersupportautomation Обнаружение продуктов: чат-боты, которые упрощают поиск продуктов для онлайн-покупателей — увеличение продаж. и повышение лояльности компаний электронной коммерции.

Веб-сайт: chatgen.ai

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