Chatchamp

Chatchamp

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: chatchamp.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Chatchamp позволяет предприятиям электронной коммерции увеличивать конверсию веб-сайтов, доходы и повышать удовлетворенность клиентов с помощью масштабируемых цифровых агентов продаж. Консультанты по цифровым продуктам Chatchamp — чат-боты — в любое время предоставляют клиентам профессиональные автоматизированные консультации по веб-сайтам и обеспечивают потрясающий уровень обслуживания клиентов. В течение нескольких минут решение легко интегрируется в магазин, и вместе с командой Chatchamp продукты внедряются в кратчайшие сроки.
Категории:
Business
Программное обеспечение для живого чата

Веб-сайт: chatchamp.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Chatchamp, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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ringcentral.com

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