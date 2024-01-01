Charla

Charla

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: getcharla.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Charla в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Мгновенно общайтесь с вашими живыми посетителями и обеспечивайте лучший опыт продаж и поддержки. Charla Live Chat предоставляет вам все необходимое для создания наилучшего пути клиента. ✔️ Привлекайте посетителей с помощью живого чата и упреждающих бесед ✔️ Управляйте запросами на поддержку с помощью службы поддержки и заявок ✔️ Расширяйте возможности своих клиентов с помощью базы знаний ✔️ Собирайте и анализируйте отзывы клиентов ✔️ Отслеживайте свою эффективность с помощью информационной панели и статистики посетителей ✔️ Оставайтесь на связи с помощью мобильных приложений для iOS и Android ✔️ Легко интегрируйтесь с WordPress, Shopify и Magento.
Категории:
Business
Программное обеспечение для живого чата

Веб-сайт: getcharla.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Charla, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Zendesk

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zendesk.com

Intercom

Intercom

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Freshdesk

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Zoho Desk

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podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

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Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

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Zoho SalesIQ

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Shopney

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Inline Help

inlinehelp.com

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