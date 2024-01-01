Альтернативы - Chadview

hiroscope

hiroscope.ai

В hirscope.ai мы не просто ускоряем процесс найма, но и делаем его умнее. Наша платформа меняет каждый аспект найма: от составления описаний вакансий до принятия окончательных решений о найме. Наша платформа использует искусственный интеллект для предварительного отбора и сужения кандидатов, гаранти...