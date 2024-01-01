Альтернативы - Chadview

Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork, ранее Elance-oDesk, — это американо-американская платформа для фрилансеров, где предприятия и частные лица объединяются для ведения бизнеса. В 2015 году в результате слияния Elance-oDesk был переименован в Upwork, и теперь полное название компании — Upwork Global Inc. В настоящее время Upwor...

Jobscan

Jobscan

jobscan.co

Jobscan оптимизирует ваше резюме для любой вакансии, подчеркивая ключевой опыт и навыки, которые необходимо видеть рекрутерам.

Superset

Superset

joinsuperset.com

Superset позволяет колледжам автоматизировать комплексное размещение в кампусах, помогает работодателям нанимать молодые таланты из всех колледжей страны и дает студентам возможность демократического доступа к возможностям.

Instahyre

Instahyre

instahyre.com

Ищите и подавайте заявки на вакансии в более чем 10 000 ведущих компаний. Найдите высокооплачиваемую работу в сфере ИТ, программного обеспечения, продаж, маркетинга, операций, финансов и многого другого. Нанимайте лучших специалистов.

Webbtree

Webbtree

webbtree.com

Панель инструментов поиска Webbtree упрощает доступ к общедоступным данным. Получите доступ к более чем 500 миллионам кандидатов с таких платформ, как Linkedin, GitHub, Stackoverflow, Xing, AngelList, Behance, Dribbble и Doximity. Кроме того, оперативно находите контакты и расширяйте резерв талантов...

Atomic Hire

Atomic Hire

atomichire.com

Atomic Hire — это платформа для подбора персонала, ориентированная на человека. Он предоставляет мощный и простой способ принимать качественные решения о найме, повышать эффективность подбора персонала и обеспечивать превосходный опыт кандидатов. Оптимизируйте набор персонала с помощью гибкой систем...

Joonbot

Joonbot

joonbot.com

Joonbot — это простой в использовании конструктор чат-ботов без кода, который поможет повысить конверсию. С Joonbot вы можете в кратчайшие сроки направлять, собирать и передавать информацию своей аудитории. Некоторые варианты использования: Получить больше квалифицированных потенциальных клиентов. У...

Giig Hire

Giig Hire

giighire.com

Бесплатная платформа Giig предназначена для рекрутеров-фрилансеров, которые могут вести свой бизнес. Мы предлагаем бесплатного менеджера по работе с клиентами; позволяя рекрутерам отслеживать компании, с которыми они работают. Бесплатная система отслеживания кандидатов; позволяя рекрутерам управлять...

Rectxt

Rectxt

rectxt.com

Простое, но мощное программное обеспечение для текстовых сообщений, созданное для вашего АТС. Rectxt — это решение для обмена мгновенными сообщениями на основе SMS, которое помогает командам по подбору персонала быстрее нанимать сотрудников, обеспечивая при этом лучший опыт кандидатов и рекрутеров.

SkillSyncer

SkillSyncer

skillsyncer.com

SkillSyncer — это платформа для соискателей, которая интеллектуально сканирует описание вакансии и определяет недостающие навыки и ключевые слова в вашем резюме. Передайте свое резюме в руки человека и победите роботов.

Jobpass

Jobpass

jobpass.com

Jobpass — это первый инструмент управления поиском работы для кандидатов. Беспроблемный поиск работы меняет все!

iScalePro

iScalePro

iscalepro.com

Индивидуальные оценки с полной автоматической оценкой для составления списка кандидатов за считанные минуты | Легкий найм кандидатов с исключительным опытом работы и талантами в iScalePro.

hiroscope

hiroscope

hiroscope.ai

В hirscope.ai мы не просто ускоряем процесс найма, но и делаем его умнее. Наша платформа меняет каждый аспект найма: от составления описаний вакансий до принятия окончательных решений о найме. Наша платформа использует искусственный интеллект для предварительного отбора и сужения кандидатов, гаранти...

Hireport

Hireport

hireport.nl

Портал агентств №1, который интегрируется с вашей ATS, чтобы легко сотрудничать с кадровыми агентствами и быстрее нанимать сотрудников. -- Портал HirePorts оптимизирует различные аспекты управления агентством, включая интегрированный обмен сообщениями, обновления процессов, аналитику агентства и цен...

Crewsnap

Crewsnap

crewsnap.com

CrewSnap — это передовая программная платформа, специально разработанная для кадровых компаний и предназначенная для оптимизации сложностей кадровых операций и повышения организационной эффективности. Это комплексное решение управляет всеми аспектами кадровых процессов: от управления рабочими процес...

Algohire

Algohire

algohire.ai

Анализ резюме на основе искусственного интеллекта, инструменты коммуникации и отборочные оценки, предназначенные для групп по подбору персонала и позволяющие оптимизировать процесс найма. Эта технология оценивает резюме кандидатов, способствует эффективному общению и проводит предварительные тесты.

Work Simplr

Work Simplr

worksimplr.com

Мы выполняем работу для бизнеса, привлекая по требованию проверенных студентов из США для выполнения работы начального уровня виртуально и по доступной цене — удовлетворение гарантировано!

Whitecarrot

Whitecarrot

whitecarrot.io

Whitecarrot.io — это платформа, которая интегрируется с ATS для более быстрого отбора кандидатов с использованием оценок и задач на основе навыков.

KampHire

KampHire

kamphire.in

KampHire — это платформа автоматизации подбора персонала в кампусе, которая объединяет менеджеров по найму и менеджеров по трудоустройству для комплексного управления наймом в кампусе на единой платформе. > Автоматическое обновление контактной информации кампуса/менеджеров по трудоустройству > Публи...

SpringRole

SpringRole

springrole.com

Протокол проверки и аттестации профессионального профиля на базе блокчейна.

Rootle

Rootle

rootle.ai

Rootle.ai — интеллектуальный рекрутер на базе искусственного интеллекта, который инициирует двустороннюю голосовую беседу с кандидатами. Во время разговора Рутл проверяет заинтересованность кандидата в приеме на работу. С помощью Rootle.ai рекрутер может избавиться от монотонных, повторяющихся и ску...

Honeit Software

Honeit Software

honeit.com

Honeit — это универсальная платформа для проведения интервью, позволяющая планировать, просматривать и делиться информацией об интервью. Беседы необходимы для рекрутинга, найма и проведения исследований, но собеседования — это черные ящики. Программное обеспечение Honeit для проведения собеседований...

Pitch N Hire

Pitch N Hire

pitchnhire.com

Pitch N Hire — это облачное программное обеспечение для подбора персонала, призванное помочь компаниям оптимизировать процесс найма. Он предлагает инструменты для публикации вакансий, управления заявлениями кандидатов, планирования собеседований и сотрудничества с членами команды по найму. Pitch N H...

VideoCV

VideoCV

videocv.io

Наш инструмент проверки талантов предоставляет вам отличный обзор кандидатов с помощью асинхронного видеоинтервью. VideoCV экономит рекрутерам как минимум 50% энергии и времени, давая им лучшее понимание кандидатов еще до того, как возникнет необходимость встретиться.

TeamSense

TeamSense

teamsense.com

TeamSense — это текстовая платформа управления посещаемостью и массовыми коммуникациями, специально созданная для работников, работающих на переднем крае производства, строительства, складирования и логистики. - Сократите количество неявок без звонков до 70 % за счет устранения беспокойства из проце...

Dropboard

Dropboard

dropboardhq.com

Создавайте вакансии и размещайте их на своем сайте. Кандидаты получают удобный интерфейс и могут подать заявку без перенаправления в другое место. Dropboard был разработан с особой тщательностью, чтобы сделать процесс найма проще и эффективнее.

headcount365

headcount365

headcount365.com

Headcount365 заменяет процессы подбора персонала на основе электронных таблиц, устраняя работу и встречи, необходимые для поддержания точного плана численности персонала. У руководителей по подбору персонала есть инструменты, позволяющие обеспечить своевременный прием на работу, а специалисты по фин...

The Swarm

The Swarm

theswarm.com

Swarm позволяет компаниям использовать свои собственные коллективные сети для найма, продаж, сбора средств и многого другого. Не расслабляйтесь, объедините свою команду и заинтересованных лиц в The Swarm, установите теплые отношения и развивайтесь более эффективно. Помните, что ваши следующие сотруд...

Chattr

Chattr

chattr.ai

Программное обеспечение для автоматизации управления персоналом, которое делает почасовой найм сотрудников самой простой частью вашего дня.

Tacitbase

Tacitbase

tacitbase.com

Революционируйте свой процесс подбора персонала: умнее, быстрее, лучше. В быстро развивающейся технологической индустрии рекрутеров часто упускают из виду, несмотря на то, что они служат важнейшим связующим звеном между компаниями и кандидатами. У рекрутеров много задач: от составления убедительных ...

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