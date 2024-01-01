Альтернативы - Chadview
Upwork
upwork.com
Upwork, ранее Elance-oDesk, — это американо-американская платформа для фрилансеров, где предприятия и частные лица объединяются для ведения бизнеса. В 2015 году в результате слияния Elance-oDesk был переименован в Upwork, и теперь полное название компании — Upwork Global Inc. В настоящее время Upwor...
Jobscan
jobscan.co
Jobscan оптимизирует ваше резюме для любой вакансии, подчеркивая ключевой опыт и навыки, которые необходимо видеть рекрутерам.
Superset
joinsuperset.com
Superset позволяет колледжам автоматизировать комплексное размещение в кампусах, помогает работодателям нанимать молодые таланты из всех колледжей страны и дает студентам возможность демократического доступа к возможностям.
Instahyre
instahyre.com
Ищите и подавайте заявки на вакансии в более чем 10 000 ведущих компаний. Найдите высокооплачиваемую работу в сфере ИТ, программного обеспечения, продаж, маркетинга, операций, финансов и многого другого. Нанимайте лучших специалистов.
Webbtree
webbtree.com
Панель инструментов поиска Webbtree упрощает доступ к общедоступным данным. Получите доступ к более чем 500 миллионам кандидатов с таких платформ, как Linkedin, GitHub, Stackoverflow, Xing, AngelList, Behance, Dribbble и Doximity. Кроме того, оперативно находите контакты и расширяйте резерв талантов...
Atomic Hire
atomichire.com
Atomic Hire — это платформа для подбора персонала, ориентированная на человека. Он предоставляет мощный и простой способ принимать качественные решения о найме, повышать эффективность подбора персонала и обеспечивать превосходный опыт кандидатов. Оптимизируйте набор персонала с помощью гибкой систем...
Joonbot
joonbot.com
Joonbot — это простой в использовании конструктор чат-ботов без кода, который поможет повысить конверсию. С Joonbot вы можете в кратчайшие сроки направлять, собирать и передавать информацию своей аудитории. Некоторые варианты использования: Получить больше квалифицированных потенциальных клиентов. У...
Giig Hire
giighire.com
Бесплатная платформа Giig предназначена для рекрутеров-фрилансеров, которые могут вести свой бизнес. Мы предлагаем бесплатного менеджера по работе с клиентами; позволяя рекрутерам отслеживать компании, с которыми они работают. Бесплатная система отслеживания кандидатов; позволяя рекрутерам управлять...
Rectxt
rectxt.com
Простое, но мощное программное обеспечение для текстовых сообщений, созданное для вашего АТС. Rectxt — это решение для обмена мгновенными сообщениями на основе SMS, которое помогает командам по подбору персонала быстрее нанимать сотрудников, обеспечивая при этом лучший опыт кандидатов и рекрутеров.
SkillSyncer
skillsyncer.com
SkillSyncer — это платформа для соискателей, которая интеллектуально сканирует описание вакансии и определяет недостающие навыки и ключевые слова в вашем резюме. Передайте свое резюме в руки человека и победите роботов.
Jobpass
jobpass.com
Jobpass — это первый инструмент управления поиском работы для кандидатов. Беспроблемный поиск работы меняет все!
iScalePro
iscalepro.com
Индивидуальные оценки с полной автоматической оценкой для составления списка кандидатов за считанные минуты | Легкий найм кандидатов с исключительным опытом работы и талантами в iScalePro.
hiroscope
hiroscope.ai
В hirscope.ai мы не просто ускоряем процесс найма, но и делаем его умнее. Наша платформа меняет каждый аспект найма: от составления описаний вакансий до принятия окончательных решений о найме. Наша платформа использует искусственный интеллект для предварительного отбора и сужения кандидатов, гаранти...
Hireport
hireport.nl
Портал агентств №1, который интегрируется с вашей ATS, чтобы легко сотрудничать с кадровыми агентствами и быстрее нанимать сотрудников. -- Портал HirePorts оптимизирует различные аспекты управления агентством, включая интегрированный обмен сообщениями, обновления процессов, аналитику агентства и цен...
Crewsnap
crewsnap.com
CrewSnap — это передовая программная платформа, специально разработанная для кадровых компаний и предназначенная для оптимизации сложностей кадровых операций и повышения организационной эффективности. Это комплексное решение управляет всеми аспектами кадровых процессов: от управления рабочими процес...
Algohire
algohire.ai
Анализ резюме на основе искусственного интеллекта, инструменты коммуникации и отборочные оценки, предназначенные для групп по подбору персонала и позволяющие оптимизировать процесс найма. Эта технология оценивает резюме кандидатов, способствует эффективному общению и проводит предварительные тесты.
Work Simplr
worksimplr.com
Мы выполняем работу для бизнеса, привлекая по требованию проверенных студентов из США для выполнения работы начального уровня виртуально и по доступной цене — удовлетворение гарантировано!
Whitecarrot
whitecarrot.io
Whitecarrot.io — это платформа, которая интегрируется с ATS для более быстрого отбора кандидатов с использованием оценок и задач на основе навыков.
KampHire
kamphire.in
KampHire — это платформа автоматизации подбора персонала в кампусе, которая объединяет менеджеров по найму и менеджеров по трудоустройству для комплексного управления наймом в кампусе на единой платформе. > Автоматическое обновление контактной информации кампуса/менеджеров по трудоустройству > Публи...
SpringRole
springrole.com
Протокол проверки и аттестации профессионального профиля на базе блокчейна.
Rootle
rootle.ai
Rootle.ai — интеллектуальный рекрутер на базе искусственного интеллекта, который инициирует двустороннюю голосовую беседу с кандидатами. Во время разговора Рутл проверяет заинтересованность кандидата в приеме на работу. С помощью Rootle.ai рекрутер может избавиться от монотонных, повторяющихся и ску...
Honeit Software
honeit.com
Honeit — это универсальная платформа для проведения интервью, позволяющая планировать, просматривать и делиться информацией об интервью. Беседы необходимы для рекрутинга, найма и проведения исследований, но собеседования — это черные ящики. Программное обеспечение Honeit для проведения собеседований...
Pitch N Hire
pitchnhire.com
Pitch N Hire — это облачное программное обеспечение для подбора персонала, призванное помочь компаниям оптимизировать процесс найма. Он предлагает инструменты для публикации вакансий, управления заявлениями кандидатов, планирования собеседований и сотрудничества с членами команды по найму. Pitch N H...
VideoCV
videocv.io
Наш инструмент проверки талантов предоставляет вам отличный обзор кандидатов с помощью асинхронного видеоинтервью. VideoCV экономит рекрутерам как минимум 50% энергии и времени, давая им лучшее понимание кандидатов еще до того, как возникнет необходимость встретиться.
TeamSense
teamsense.com
TeamSense — это текстовая платформа управления посещаемостью и массовыми коммуникациями, специально созданная для работников, работающих на переднем крае производства, строительства, складирования и логистики. - Сократите количество неявок без звонков до 70 % за счет устранения беспокойства из проце...
Dropboard
dropboardhq.com
Создавайте вакансии и размещайте их на своем сайте. Кандидаты получают удобный интерфейс и могут подать заявку без перенаправления в другое место. Dropboard был разработан с особой тщательностью, чтобы сделать процесс найма проще и эффективнее.
headcount365
headcount365.com
Headcount365 заменяет процессы подбора персонала на основе электронных таблиц, устраняя работу и встречи, необходимые для поддержания точного плана численности персонала. У руководителей по подбору персонала есть инструменты, позволяющие обеспечить своевременный прием на работу, а специалисты по фин...
The Swarm
theswarm.com
Swarm позволяет компаниям использовать свои собственные коллективные сети для найма, продаж, сбора средств и многого другого. Не расслабляйтесь, объедините свою команду и заинтересованных лиц в The Swarm, установите теплые отношения и развивайтесь более эффективно. Помните, что ваши следующие сотруд...
Chattr
chattr.ai
Программное обеспечение для автоматизации управления персоналом, которое делает почасовой найм сотрудников самой простой частью вашего дня.
Tacitbase
tacitbase.com
Революционируйте свой процесс подбора персонала: умнее, быстрее, лучше. В быстро развивающейся технологической индустрии рекрутеров часто упускают из виду, несмотря на то, что они служат важнейшим связующим звеном между компаниями и кандидатами. У рекрутеров много задач: от составления убедительных ...