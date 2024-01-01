Альтернативы - Cerkl

Otter

Otter

otter.ai

Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Управляйте своими сотрудниками с помощью одного решения. Общайтесь, управляйте и обучайте своих сотрудников, не работающих на рабочем месте, с помощью универсального корпоративного приложения Connecteam. Легко использовать, легко настраивать и легко масштабировать.

Blink

Blink

joinblink.com

Blink — это приложение для рядовых и ключевых сотрудников, объединяющее интранет, корпоративную социальную сеть и безопасный мессенджер в одном оптимизированном пакете.

Podbean

Podbean

podbean.com

Запустите подкаст именно так, как вы хотите. С Podbean вы получаете полный пакет — надежный хостинг подкастов, неограниченное хранилище и пропускную способность, рекламные инструменты, рекламу подкастов и премиум-контент. Более 180 тысяч человек выбирают Podbean для создания своих потрясающих подкас...

WorkJam

WorkJam

workjam.com

Выровняйте линию фронта. Наиболее полное цифровое рабочее место Frontline, доказавшее свою эффективность, обеспечит революционные результаты для вашей организации.

Guru

Guru

getguru.com

Начните бесплатно с Guru, мощной корпоративной вики, которая устраняет шум чата и предоставляет вам информацию, действительно необходимую для выполнения вашей работы.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Вовлекайте, вовлекайте и легко связывайте свою компанию с Workvivo™. Программное обеспечение для вовлечения сотрудников, созданное для развития богатой корпоративной культуры. Забронируйте демо здесь!

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Основная платформа для сотрудников, работающих на передовой Мобильная платформа для мобильных сотрудников. Общайтесь лучше. Координируйтесь быстрее. Делайте больше.

Speakap

Speakap

speakap.com

Ваш централизованный внутренний коммуникационный центр для подключения, обучения и вовлечения рассредоточенных сотрудников, когда это наиболее важно.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Видео, которое расширяет возможности всей вашей команды Rewatch — это рабочее пространство для совместной работы с видео, призванное помочь командам узнать больше и действовать быстрее.

Dex

Dex

getdex.com

Dex — это персональная CRM, которая напоминает вам о необходимости оставаться на связи. Помните, где вы остановились, устанавливайте напоминания о необходимости связаться и укрепляйте отношения.

Happeo

Happeo

happeo.com

Интранет для пользователей Google Workspace (G Suite) для улучшения общения, совместной работы и повышения производительности на работе. Ускорьте обмен знаниями и вовлеките свою команду прямо сейчас!

Fellow

Fellow

fellow.app

Товарищ — лучший инструмент для встреч. От личных встреч до командных встреч: создавайте планы совместных встреч, назначайте действия и записывайте решения.

Jostle

Jostle

jostle.us

Простое облачное решение для интрасети Jostle; интранет нового поколения, который повышает вовлеченность сотрудников и внутренние коммуникации.

Assembly

Assembly

joinassembly.com

Сборка — это платформа для вовлечения, согласования и повышения производительности сотрудников. С помощью Ассамблеи ваша команда и/или компания поднимет планку признания, что поможет привлечь, удержать и мотивировать членов команды.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — это облачная платформа, которая соединяет людей и вещи с пространствами, превращая здания в умные пространства. Используя возможности устройств Cisco в качестве датчиков (Catalyst, Meraki, Webex) и экосистему Spaces, платформа призвана сделать здания безопасными, умными, устойчивыми и...

LumApps

LumApps

lumapps.com

LumApps — это платформа для взаимодействия с сотрудниками, которая обеспечивает каждому сотруднику персонализированное общение, независимо от его местоположения и языка, и дает им возможность выполнять свою работу максимально эффективно.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps объединяет интранет, общение и обучение в единую платформу, устраняя разрыв между настольными и нерабочими сотрудниками.

Talkspirit

Talkspirit

talkspirit.com

Работайте по-другому. Довольно просто. Talkspirit упрощает обмен информацией, активизирует обмены и оптимизирует работу с помощью универсальной платформы для совместной работы.

CallSwitch

CallSwitch

callswitch.net

CallSwitch — это хостинговая телефонная платформа, которая предоставляет расширенные возможности функций вызовов, предоставляя предприятиям доступное и настраиваемое решение. Наша платформа предоставляет пользователям удаленный доступ к своему офису, полностью интегрированный в единую телефонную сис...

ContactMonkey

ContactMonkey

contactmonkey.com

ContactMonkey — это мощное программное обеспечение для внутренних коммуникаций, которое позволяет вам своевременно отправлять обновления сотрудникам через почтовый клиент (Outlook и Gmail) или SMS. ContactMonkey модернизирует способы связи, общения и взаимодействия ведущих мировых организаций со сво...

Gnowbe

Gnowbe

gnowbe.com

Создавайте интерактивные групповые процессы микрообучения за считанные минуты! Отмеченный наградами авторский инструмент Gnowbe позволяет создателям разрабатывать, облегчать и анализировать совместный учебный опыт, что идеально подходит для обучения и адаптации. Ключевые функции включают в себя: - М...

Simpplr

Simpplr

simpplr.com

Преобразуйте внутренние коммуникации с помощью программного обеспечения для интрасети. Узнайте, как Simpplr объединяет и привлекает сотрудников для повышения производительности и удержания сотрудников.

Haiilo

Haiilo

haiilo.com

Задействуйте свою трансформацию и своих людей. Найдите и активируйте триггеры вовлеченности сотрудников в своей команде для успешной трансформации — за 10 минут в неделю.

Sociabble

Sociabble

sociabble.com

Sociabble предлагает первоклассные корпоративные решения, ориентированные на мобильные устройства, для внутренней коммуникации, защиты интересов сотрудников и их вовлечения. Наша платформа, являющаяся программным обеспечением как услуга (SaaS), объединяет контент, полученный из официальных каналов к...

Spokn

Spokn

getspokn.com

Создавайте аутентичные фирменные видеоролики для сотрудников за считанные минуты. Spokn позволяет командам сотрудников экономить деньги и время с помощью аутентичного контента, в котором участвуют их собственные сотрудники.

Visibly

Visibly

visibly.io

В мире, где продукты, услуги и рабочие места потребляются на основе сарафанного радио, организациям необходимо предоставлять исключительный опыт соискателям, сотрудникам, клиентам, партнерам и выпускникам. Через единую платформу Visible объединяет вовлеченных и информированных сотрудников, счастливы...

EveryoneSocial

EveryoneSocial

everyonesocial.com

EverySocial — это платформа для защиты интересов сотрудников, которая превращает сотрудников в влиятельных лиц, позволяя им легко создавать и делиться аутентичным контентом. Некоторые из самых эффективных организаций в мире, в том числе Qualtrics, Meta и Highspot, являются клиентами EverySocial, кот...

SnapComms

SnapComms

snapcomms.com

SnapComms — это компания Everbridge, единственное в мире комплексное решение для управления важными событиями и коммуникации между сотрудниками. Наше программное обеспечение, разработанное с учетом всех рабочих мест, позволяет информировать и вовлекать каждого сотрудника в обход электронной почты. Д...

Thrive.App

Thrive.App

thrive.app

Компания Thrive.App, созданная в 2011 году, предоставляет приложения для общения и взаимодействия сотрудников, которые помогают организациям «активизировать» свои внутренние коммуникации. Наша интуитивно понятная система управления контентом позволяет любому сотруднику вашей организации взять на себ...

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