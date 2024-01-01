Cerebrium

Cerebrium

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Веб-сайт: cerebrium.ai

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Бессерверная инфраструктура графических процессоров для искусственного интеллекта. Запускайте модели машинного обучения в облаке масштабируемо и производительно. Платите только за то, чем пользуетесь. Cerebrium — это платформа для развертывания моделей машинного обучения на бессерверных графических процессорах со временем холодного запуска менее 5 секунд. Клиенты обычно экономят 40 % по сравнению с использованием традиционных поставщиков облачных услуг и могут масштабировать модели до более чем 10 000 запросов в минуту с минимальными затратами на проектирование. Просто напишите свой код на Python, и Cerebrium позаботится обо всей инфраструктуре и масштабировании. Cerebrium используется компаниями и инженерами из Twilio, Rudderstack, Matterport и многих других.

Веб-сайт: cerebrium.ai

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