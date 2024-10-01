Альтернативы - CELUM
Wrike
wrike.com
Wrike — самая мощная платформа для управления работой. Wrike, созданный для команд и организаций, желающих сотрудничать, творить и превосходить каждый день, объединяет всех и вся работу в одном месте, чтобы устранить сложность, повысить производительность и освободить людей, чтобы они могли сосредот...
Hive
hive.com
Hive помогает командам двигаться быстрее. Лучшая в своем классе платформа управления проектами Hive включает в себя все инструменты, которые вам нужны и нужны, а если нет, мы создадим их для вас. Благодаря гибкому представлению проектов и бесконечным возможностям настройки Hive предлагает управление...
Filestage
filestage.io
Filestage — это платформа проверки и утверждения, которая освобождает команды от хаотичных процессов утверждения, делая работу более радостной и продуктивной. Filestage помогает командам, от крупных предприятий до независимых агентств, делиться, обсуждать и утверждать все свои файлы в одном месте, ...
Brandfolder
brandfolder.com
Brandfolder — это визуально элегантное и удобное программное обеспечение для управления цифровыми активами, которое позволяет маркетологам и креативщикам из разных отраслей максимизировать свой потенциал управления брендом. Brandfolder — это больше, чем просто хранилище ваших цифровых активов; Благо...
Hightail
hightail.com
Hightail предназначен для решения уникальных задач творческого сотрудничества, с которыми сталкиваются профессионалы в области маркетинга и творческие команды, с которыми они работают. Веб-сайт и мобильные приложения Hightail позволяют легко обмениваться творческими типами файлов и предоставляют инт...
Wipster
wipster.io
Wipster — это платформа для совместной работы и публикации видео, которая позволяет компаниям быстрее создавать и доставлять видео лучшего качества. С помощью Wipster команды по маркетингу и творческому контенту могут эффективно совместно редактировать видео, хранить их в общей библиотеке мультимед...
Lytho
lytho.com
Lytho Workflow является частью платформы Creative Operations, созданной специально для нужд творческих и маркетинговых команд. Сочетая самые мощные элементы управления задачами и рабочими процессами с функциями совместной онлайн-проверки, Lytho помогает командам создавать больше контента — и быстрее...
Frontify
frontify.com
Лучшее в своем классе программное обеспечение для упрощения управления брендом с помощью платформы, которая объединяет все (и всех), что важно для роста вашего бренда.
KROCK.IO
krock.io
KROCKIO — это универсальное решение, предназначенное для эффективного и безболезненного управления вашими творческими проектами. С KROCKIO вы можете создать собственный конвейер, состоящий из всех этапов вашего проекта, сроков выполнения и результатов; ставьте задачи членам вашей команды и отслежив...
Brandy
brandyhq.com
Перенесите сюда свои активы и начните брендинг. Управляйте несколькими брендами в одном месте! Мгновенно выделитесь перед заинтересованными сторонами, поделившись ссылкой на руководство по стилю с самой мощной платформы управления брендом №1 в мире. Brandy — это служба управления брендом, которая ...
Brandkit
brandkitapp.com
Служба Brand Portal и Brand Toolkit №1, обеспечивающая доступ к вашему контенту по всему миру в любом масштабе. Первая платформа, объединившая службы DAM, CMS, распространения контента и передачи файлов на одной платформе. Находите, управляйте и распространяйте свой контент, курируйте и делитесь ист...
GoVisually
govisually.com
Оптимизируйте дизайн, просмотр и утверждение видео и PDF с помощью GoVisually. Сократите время доставки вдвое. В мире динамичного дизайна и быстрого творчества GoVisually является идеальным инструментом, расширяющим возможности ваших занятых творческих команд. Легко оптимизируйте процесс совместно...
Superflow
usesuperflow.com
Superflow Rewrite — это инструмент на базе искусственного интеллекта, призванный помочь веб-агентствам и командам создавать привлекательные заголовки и описания продуктов с минимальными усилиями. Он интегрируется с ChatGPT, платформой на базе искусственного интеллекта, которая предлагает пользовате...
Artwork Flow
artworkflowhq.com
Artwork Flow — это программное обеспечение для творческого управления на базе искусственного интеллекта, предназначенное для преобразования управления и рабочего процесса активов вашего бренда. Продукт поддерживает управление цифровыми активами, позволяя пользователям быстро организовывать и извлека...
Canto
canto.com
Являясь лидером в области управления цифровыми активами (DAM), Canto является самой простой, но в то же время самой мощной платформой DAM на рынке. Canto позволяет организациям централизовать, организовывать и совместно использовать активы. С помощью AI Visual Search вы можете использовать естествен...
PageProof
pageproof.com
PageProof — это простая в использовании, но мощная онлайн-платформа для проверки, которая упрощает проверку и утверждение работы. Они помогают корпоративным маркетинговым командам добиться успеха, ускоряя одобрение с помощью интеллектуальных инструментов, шаблонов и автоматизации, которые оптимизиру...
Punchlist
usepunchlist.com
Punchlist, компания Marketwake, представляет собой слой комментариев поверх ваших творческих проектов, позволяющий вам объяснить, какие отзывы вам нужны от ваших клиентов и товарищей по команде. Маркетинговым агентствам, творческим группам, дизайн-студиям и другим фирмам сложно получить эффективную...
Atarim
atarim.io
Atarim: визуальное сотрудничество для беспрепятственной обратной связи и одобрения Устраните узкие места в обратной связи и оптимизируйте рабочий процесс проектирования с помощью Atarim, визуальной платформы для совместной работы, которая революционизирует способ предоставления и получения обратной...
Re4m
re4m.io
Re4m — это облачная креативная платформа, которая позволяет командам брендов, дизайнерам и местным маркетологам планировать, создавать и публиковать вдохновляющий, эффективный контент и креативные кампании в любом масштабе. Созданная командой опытных маркетологов, Re4m оптимизирует разрозненные и гр...
Approval Studio
approval.studio
Approval Studio — это программное обеспечение для онлайн-проверки, которое позволяет оптимизировать рабочий процесс и обеспечить быстрый и эффективный процесс утверждения графических изображений. Функции и интеграции Approval Studio обеспечивают безупречный рабочий процесс для творческих агентств,...
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, ведущая платформа распределенного маркетинга, помогает командам, работающим с брендом на местном уровне, эффективно продвигать и продавать продукцию через торговых партнеров, локации и рядовых сотрудников. Платформа SproutLoud, основанная на искусственном интеллекте, сочетает в себе упра...
Ziflow
ziflow.com
Ziflow — это платформа для совместной проверки корпоративного уровня, которая синхронизирует людей, процессы и темпы, необходимые для создания качественного контента в большом масштабе. Ziflow помогает командам сосредоточиться на самом важном: более плавных рабочих процессах, меньшем трении и боль...
Pics.io
pics.io
Pics.io — это универсальное программное обеспечение для управления цифровыми активами, помогающее предприятиям управлять своей библиотекой медиа-активов. Pics.io — это централизованный центр для всех ваших медиафайлов, который обеспечивает контролируемый доступ к вашей цифровой информации, автоматиз...
BrandBay
brandbay.io
BrandBay — это мультибрендовая платформа управления цифровыми активами с мгновенным доступом для агентств, маркетологов, дизайнеров и владельцев бизнеса. BrandBay помогает вам организовывать, хранить и получать доступ ко всем изображениям, видео, файлам, ссылкам, шрифтам, цветам, заметкам и многому ...
Admation
admation.com
Admation — это комплексное программное обеспечение для управления маркетинговыми проектами, предназначенное для оптимизации и повышения эффективности творческих проектов и рабочих процессов. Предлагая набор мощных функций для управления маркетинговыми проектами, управления рабочими процессами, онлай...
Mox by Esko
moxsoftware.com
Для растущих брендов или небольших команд внутри более крупной компании Mox здесь, чтобы помочь вам создать контент и упаковку, которые связывают ваш бренд с вашими потребителями. Mox — это облачное решение для содержания и упаковки продуктов, которое объединяет три инструмента в один: управление пр...
Loftware is
crosscap.com
Loftware — крупнейший в мире облачный поставщик корпоративных этикеток и управления художественными работами, предлагающий комплексную платформу для решений по этикетированию для компаний любого размера. Поддерживая глобальное присутствие с офисами в США, Великобритании, Германии, Словении, Китае и ...
Aproove
aproove.com
С Aproove вы можете создавать, автоматизировать и контролировать бизнес-процессы, чтобы ваша команда могла сосредоточиться на ценной работе, которая приносит вам прибыль! Инструменты управления бизнес-процессами и автоматизации рабочих процессов Aproove объединяются, чтобы обеспечить мощную платформ...
ProofJump
proofjump.com
ProofJump — это платформа проверки электронной почты, созданная специально для маркетологов. Он упрощает процесс проверки, сводя к минимуму обратную связь, и легко интегрируется без изменения существующего рабочего процесса. Такие бренды, как Envato, Adobe, Wolfram и Joann, доверяют ProofJump для эф...
GoProof
goproof.net
GoProof оптимизирует производство и управление всеми вашими творческими проектами, обеспечивая полное творческое сотрудничество между вашей внутренней и внешней командой, а также клиентами или заинтересованными сторонами. По своей сути GoProof — это надежная система онлайн-проверки, которая легко и...