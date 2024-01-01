Cellsmate — ведущая компания по ремонту мобильных устройств со штаб-квартирой в Сурате, Индия. Мы специализируемся на восстановлении и омоложении мобильных устройств, гарантируя, что они соответствуют высоким стандартам качества и работают как новые. Благодаря специальной команде квалифицированных технических специалистов и новейшему оборудованию мы предлагаем широкий спектр услуг по ремонту мобильных телефонов различных марок и моделей.

Веб-сайт: cellsmate.in

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