Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Запретите фейковые аккаунты. Берегите настоящих. Облегченный API Castle позволяет блокировать крупномасштабные атаки ботов, фальшивые регистрации и захват учетных записей — и все это без проблем, связанных с CAPTCHA.

Веб-сайт: castle.io

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