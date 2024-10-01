Альтернативы - Caspio

Draftbit

draftbit.com

ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ПРОТОТИПОВ. Визуально создавайте собственные мобильные приложения — и все это в браузере. РАЗМЕЩАЙТЕ ЭКРАНЫ С ЛЕГКО. С Draftbit создавать экраны очень просто. Просто укажите и щелкните, чтобы добавить элементы, и перетащите, чтобы все упорядочить. Не знаете, с чего начать? Мы создали н...