Альтернативы - Cashfree

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, которая предоставляет онлайн-переводы денег, услуги цифровых платежей и предоставляет клиентам оборотный капитал.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...

Skrill

Skrill

skrill.com

Совершайте быстрые и безопасные платежи и международные денежные переводы. От ставок и торговли до покупок и игр — Skrill упрощает управление вашими деньгами.

Razorpay

Razorpay

razorpay.com

Шлюз онлайн-платежей для Индии с лучшим в своем классе API, процедурой интеграции, надежной безопасностью и мощной информационной панелью.

Neteller

Neteller

neteller.com

Зарегистрируйте бесплатную учетную запись NETELLER, чтобы получить более быстрый и безопасный способ отправлять и получать деньги через Интернет. Откройте для себя наш отмеченный наградами электронный кошелек сегодня.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

Панель управления GoCardless — это место, где вы можете управлять клиентами, настраивать планы и принимать платежи прямым дебетом.

Mollie

Mollie

mollie.com

Начните развивать свой бизнес с Mollie Payments: ✓ Принимайте платежи за 15 минут ✓ Честные цены ✓ Все ведущие способы оплаты. Получите оплату прямо сейчас »

Xendit

Xendit

xendit.co

Легко принимайте и отправляйте платежи. Xendit — ведущий платежный шлюз для Индонезии, Филиппин и Юго-Восточной Азии. Благодаря единой интеграции позвольте вашему бизнесу принимать платежи в Индонезии и на Филиппинах. Кредитные и дебетовые карты, электронные кошельки, банковский перевод и многое дру...

WePay

WePay

wepay.com

WePay — это поставщик услуг онлайн-платежей, базирующийся в США, который предоставляет интегрированное и настраиваемое платежное решение через свои API для платформ таких предприятий, как краудфандинговые сайты, торговые площадки и компании-разработчики программного обеспечения для малого бизнеса. О...

PaySimple

PaySimple

paysimple.com

Войдите в свою учетную запись PaySimple. У вас нет учетной записи? Зарегистрируйтесь, чтобы начать принимать платежи онлайн, автоматизировать выставление счетов и счетов, а также создать безопасную базу данных клиентов.

Poynt

Poynt

poynt.com

Poynt от GoDaddy: ваше универсальное платежное решение для Omnicommerce. Poynt — это платформа для подключенной коммерции, включающая оборудование, программное обеспечение и приложения, предоставляющая торговцам технологии для трансформации их бизнеса.

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

Checkout.com помогает вашему бизнесу предлагать больше способов оплаты и валют большему количеству клиентов. Лучшая в своем классе кредитная карта и альтернативный платежный шлюз.

Dwolla

Dwolla

dwolla.com

Dwolla — единственная в США компания электронной коммерции, предоставляющая систему онлайн-платежей и сеть мобильных платежей.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap — это решение для онлайн-платежей для компаний электронной коммерции, B2B и SaaS, специализирующееся на глобальной обработке платежей и решениях для платежных шлюзов для онлайн-бизнеса.

LEDGERS

LEDGERS

ledgers.cloud

Оставайтесь на связи с бизнесом Инструменты для выставления счетов, посещаемости, соблюдения GST, бухгалтерского учета и подачи налоговых деклараций, которые помогут вам управлять своим бизнесом из любого места и в любое время.

EBizCharge

EBizCharge

ebizcharge.com

EBizCharge — это набор инструментов для сбора платежей, которые работают непосредственно внутри систем, которые уже использует ваш бизнес.

Monnify

Monnify

monnify.com

Monnify — это платежный шлюз, позволяющий предприятиям принимать платежи от клиентов на регулярной или разовой основе. Monnify предлагает предприятиям более простой, быстрый и дешевый способ получать оплату в своих веб- и мобильных приложениях, используя удобные способы оплаты для клиентов с самыми ...

Trustly Personal

Trustly Personal

trustly.com

Бесперебойные банковские платежи. Более простой и безопасный способ оплаты. Совершайте или получайте онлайн-платежи прямо со своего банковского счета. Просто войдите в свой банк с сайта/приложения продавца. Нет приложения для загрузки, нет ручного ввода, нет учетной записи, которую нужно создать.

Rapyd

Rapyd

rapyd.net

Rapyd, глобальная финтех-организация, создала ведущую в мире глобальную платежную сеть, позволяющую компаниям интегрировать локальные способы оплаты через единый API.

PayNearMe

PayNearMe

home.paynearme.com

PayNearMe — это современная и надежная платежная платформа, которая позволяет вашим клиентам платить так, когда и где они хотят. Принимайте наличные, дебетовые, кредитные, ACH и мобильные способы оплаты, включая Apple Pay и Google Pay — и все это на одной платформе. PayNearMe создает инновационные т...

Adyen

Adyen

adyen.com

Комплексные платежи, данные и управление финансами в одном решении. Встречайте платформу финансовых технологий, которая поможет вам быстрее реализовать свои амбиции.

Modulr

Modulr

modulrfinance.com

Мы — цифровая платформа, устраняющая необходимость использования вашего банка для банковских счетов и платежей. Мы автоматизируем ваши платежные потоки, встраиваем платежи в вашу платформу и позволяем вам создавать новые платежные продукты и услуги. Все из одного API.

Truevo

Truevo

truevo.com

Truevo — лицензированная эквайерская и финтех-компания, обслуживающая предприятия по всей Европе. Мы уделяем особое внимание предоставлению комплексных платежных решений, которые обеспечивают более высокие показатели приема, более высокую скорость транзакций и оптимальную безопасность. Мы понимаем, ...

Tranzzo

Tranzzo

tranzzo.com

Мы сделали все возможное, чтобы обеспечить надежные онлайн-платежи, чтобы предприятия могли сосредоточиться на более важных вещах. Мы разрабатываем решения и технологии, позволяющие пользователям платить онлайн где угодно.

Teya

Teya

teya.com

Мы создаем инструменты, позволяющие осуществлять беспроблемные платежи, улучшать управление бизнесом, привлекать новых и постоянных клиентов — и все это на справедливых условиях. Наше универсальное предложение призвано упростить повседневную жизнь и раскрыть потенциал роста, освободить их от вещей, ...

Maxpay

Maxpay

maxpay.com

Maxpay — это международная платежная платформа, которая помогает монетизировать вашу торговую площадку, интернет-магазин и службу подписки за несколько кликов.

Finix

Finix

finix.com

Платежи, адаптированные к масштабу вашего бизнеса. Создайте удобный процесс оплаты, который повысит вовлеченность клиентов, используя наше комплексное решение. Интеграция с надежными, интуитивно понятными API и удобными готовыми функциями. Управляйте платежными операциями с помощью инструментов пов...

Synctera

Synctera

synctera.com

Мы сокращаем разрыв между общественными банками и финтехами. Предоставляя вам быстрые, безопасные и масштабируемые партнерские банковские решения, мы устраняем сложность интеграции и наводим мосты. Мы здесь, чтобы сопровождать все стороны на протяжении всего процесса адаптации и после него, создавая...

Railsr

Railsr

railsr.com

Потребители хотят полного погружения и беспрепятственного опыта и ожидают от брендов проведения лучших, наиболее персонализированных и отличительных кампаний по вовлечению. Railsr стремится предоставить брендам возможность создавать релевантный финансовый опыт для повышения вовлеченности и лояльност...

Tegro

Tegro

tegro.money

Онлайн-платежи для бизнеса Прием платежей из-за границы в любой валюте Быстрое подключение и высокая конверсия платежей Бесплатная альтернатива привычным онлайн-кассам Более 40 готовых модулей для CMS и CRM Вывод средств на расчетный счет на следующий день Массовые выплаты Оплата PCI DSS безопасност...

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