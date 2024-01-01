Cashboard

Cashboard

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: auth.cashboard.finance

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Cashboard в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Великие финансовые директора управляют бизнесом, основанным на данных, на Cashboard. Встречайте аналитическую платформу, созданную для финансовых команд. Ускорьте подготовку ежедневных и ежемесячных внутренних отчетов, безопасно обменивайтесь данными с руководителями вашей компании и упростите циклы обратной связи, как никогда раньше.

Веб-сайт: auth.cashboard.finance

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