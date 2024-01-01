Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Великие финансовые директора управляют бизнесом, основанным на данных, на Cashboard. Встречайте аналитическую платформу, созданную для финансовых команд. Ускорьте подготовку ежедневных и ежемесячных внутренних отчетов, безопасно обменивайтесь данными с руководителями вашей компании и упростите циклы обратной связи, как никогда раньше.

Веб-сайт: auth.cashboard.finance

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cashboard, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.