Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Cargobase — это система управления транспортировкой (TMS), предназначенная для оптимизации закупок на месте и контрактных перевозок с целью снижения затрат и максимизации прибыли.

Веб-сайт: cargobase.com

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