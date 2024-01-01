Cargobase

Cargobase

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Веб-сайт: cargobase.com

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Cargobase — это система управления транспортировкой (TMS), предназначенная для оптимизации закупок на месте и контрактных перевозок с целью снижения затрат и максимизации прибыли.

Веб-сайт: cargobase.com

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