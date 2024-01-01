CareRev

CareRev

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Веб-сайт: carerev.com

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CareRev — это технологическая платформа, позволяющая медицинским работникам контролировать свою карьеру. CareRev обеспечивает прямую связь между медицинскими учреждениями и местными клиническими специалистами, исключая посредников и позволяя профессионалам работать там, где и когда они хотят. Вместе мы создаем местные, устойчивые и гибкие кадры здравоохранения будущего. Для получения дополнительной информации посетите сайт carerev.com или подпишитесь на нас в LinkedIn.

Веб-сайт: carerev.com

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