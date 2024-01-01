Cardata — это полностью управляемая платформа возмещения расходов на транспортные средства. Наши сервисные и программные инструменты помогают компаниям сэкономить более 30 % за счет отказа от устаревших автомобильных программ и перехода на оптимизированные безналоговые альтернативы. Основанная в 1999 году, мы предоставляем набор программного обеспечения для возмещения расходов, программ обеспечения соответствия и инструментов бизнес-аналитики для компаний, сотрудники которых используют свои личные автомобили для работы. Программы включают возмещение по фиксированной и переменной ставке (FAVR), безналоговую скидку на автомобиль (TFCA) и центы за милю (CPM). Поддерживается мобильным приложением Cardata, облачным порталом Carddata, проверкой страховки и прямой оплатой. Как это работает? 1) Проектирование: работайте с экспертом Cardata, чтобы разработать индивидуальную программу для транспортных средств, соответствующую требованиям IRS, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям. 2) Сбор данных. Водители используют приложение Cardata Mobile, чтобы легко отслеживать свои командировки, а менеджеры используют облако Carddata для составления надежных отчетов. 3) Оплата: вашим водителям выплачиваются не облагаемые налогом возмещения непосредственно на их банковские счета. Cardata работает с компаниями из списка Fortune 500 и растущими организациями, сотрудники которых могут использовать свой личный автомобиль для постоянного вождения, связанного с работой.

Веб-сайт: cardata.co

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