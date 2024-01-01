Cardata

Cardata

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: cardata.co

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Cardata в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Cardata — это полностью управляемая платформа возмещения расходов на транспортные средства. Наши сервисные и программные инструменты помогают компаниям сэкономить более 30 % за счет отказа от устаревших автомобильных программ и перехода на оптимизированные безналоговые альтернативы. Основанная в 1999 году, мы предоставляем набор программного обеспечения для возмещения расходов, программ обеспечения соответствия и инструментов бизнес-аналитики для компаний, сотрудники которых используют свои личные автомобили для работы. Программы включают возмещение по фиксированной и переменной ставке (FAVR), безналоговую скидку на автомобиль (TFCA) и центы за милю (CPM). Поддерживается мобильным приложением Cardata, облачным порталом Carddata, проверкой страховки и прямой оплатой. Как это работает? 1) Проектирование: работайте с экспертом Cardata, чтобы разработать индивидуальную программу для транспортных средств, соответствующую требованиям IRS, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям. 2) Сбор данных. Водители используют приложение Cardata Mobile, чтобы легко отслеживать свои командировки, а менеджеры используют облако Carddata для составления надежных отчетов. 3) Оплата: вашим водителям выплачиваются не облагаемые налогом возмещения непосредственно на их банковские счета. Cardata работает с компаниями из списка Fortune 500 и растущими организациями, сотрудники которых могут использовать свой личный автомобиль для постоянного вождения, связанного с работой.
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления расходами

Веб-сайт: cardata.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cardata, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

qonto.com

Вам также может понравиться

Everlance

Everlance

everlance.com

MileIQ

MileIQ

mileiq.com

Guild Education

Guild Education

guildeducation.com

Root Insurance

Root Insurance

joinroot.com

Mobilexpense

Mobilexpense

mobilexpense.com

Motus

Motus

motus.com

Monta

Monta

monta.com

GreatDay HR

GreatDay HR

greatdayhr.com

Cobmais

Cobmais

cobmais.com.br

Vantage Circle

Vantage Circle

vantagecircle.com

Apigee

Apigee

google.com

Effortix

Effortix

effortix.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности