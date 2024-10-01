Альтернативы - Candidate.ly
Hirect
hirect.in
Приложение Direct Hiring для основателей, руководителей групп и менеджеров по найму. Hirect упрощает процесс найма. Непосредственное общение с проверенными кандидатами, подобранными алгоритмом искусственного интеллекта, обеспечивает простой, быстрый и эффективный процесс найма.
Zoho Recruit
zoho.com
Быстрее нанимают, лучше нанимают. Zoho Recruit — это облачная система отслеживания кандидатов, созданная для предоставления разнообразных комплексных решений по найму кадровых агентств, корпоративных HR-специалистов и временной рабочей силы. С нашим интуитивно понятным программным обеспечением для ...
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn — мировой лидер в области программного обеспечения для кадровой отрасли. Более 10 000 компаний полагаются на облачную платформу Bullhorn для обеспечения своих кадровых процессов от начала до конца. Компания Bullhorn со штаб-квартирой в Бостоне и офисами по всему миру возглавляется основател...
Manatal
manatal.com
Manatal — это новое поколение программного обеспечения для подбора персонала. Простая в реализации и созданная с использованием новейших технологий, платформа была разработана для оптимизации и упрощения процессов подбора персонала, от поиска до адаптации и за его пределами. Нанимайте сотрудников лу...
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly для временного персонала. Программное обеспечение для планирования сотрудников Zoho Workerly позволяет агентствам управлять своей базой данных клиентов и временных сотрудников, планировать задания на основе требований клиента, создавать расписания и отправлять счета-фактуры - и все эт...
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM — это система отслеживания кандидатов. Recruit CRM используется более чем в 60 странах и имеет мощные функции, такие как анализатор резюме, мобильное приложение, интеграция API, почтовый клиент и сотни бесплатных досок вакансий.
JobAdder
jobadder.com
**Программное обеспечение ATS** Создано для кадровых агентств и внутренних команд — все вакансии, кандидаты, общение и задачи оптимизируются с помощью удобной настраиваемой панели управления JobAdders. JobAdder — это полностью облачная система, предоставляющая современному пользователю полную гибкос...
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva — это лучшая система подбора и подбора персонала ATS, CRM и VMS, ориентированная на ваш успех! JobDiva предлагает рекрутерам неограниченное бесплатное обучение использованию своего решения по подбору персонала и подбору персонала, включая агрегирование резюме и отслеживание кандидатов. Запро...
Crelate
crelate.com
Crelate — это современное, быстрое и полнофункциональное решение для отслеживания кандидатов, CRM для подбора персонала и управления взаимоотношениями с талантами, созданное специально для агентств по поиску сотрудников, фирм по поиску руководителей и профессиональных корпоративных рекрутеров. Crela...
Loxo
loxo.co
Loxo — это платформа для анализа талантов №1 и мировой лидер в области программного обеспечения для рекрутинга. Унаследованная АТС в том виде, в котором мы ее знаем, через 5 лет не будет существовать. Loxo был разработан для управления полным жизненным циклом подбора персонала с помощью единой прогр...
Oorwin
oorwin.com
Oorwin — это универсальная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, системой отслеживания кандидатов и управления человеческими ресурсами на базе искусственного интеллекта. Oorwin обеспечивает феноменальный рост кадрового бизнеса благодаря интегрированному подходу к продажам, подбору ...
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow — это современное программное обеспечение для отслеживания кандидатов и CRM для подбора персонала, встроенное в одно целое. Recruiterflow оснащен такими функциями, как расширение Chrome для поиска в один клик, автоматизированная последовательность электронных писем, интеграция досок об...
Whippy
whippy.ai
Whippy — это мощная платформа для обмена SMS и электронной почтой, предназначенная для повышения продуктивности бизнеса и взаимодействия с клиентами с помощью технологий автоматизации и искусственного интеллекта. Ключевые продукты включают в себя Team Inbox, Campaigns, Automations, AI Integration, S...
100Hires
100hires.com
Удобная система отслеживания кандидатов: бесплатный план, интеграция с Gmail и календарем. Привлекайте, проводите собеседования и нанимайте лучших кандидатов быстрее. Используется стартапами, малым и средним бизнесом и крупными компаниями, такими как Siemens и Magna. Создайте базу данных резюме: ана...
CATS
catsone.com
CATS помогает тысячам компаний со всего мира удовлетворить их потребности в найме. От агентств по подбору персонала, состоящих из одного человека, до предприятий из списка Fortune 500, наши клиенты полагаются на нас, чтобы помочь им расти.
RecruitBPM
recruitbpm.com
RecruitBPM — это универсальное программное обеспечение для подбора персонала с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) для кадровых компаний и специалистов по подбору персонала. Это самая экономичная облачная платформа для привлечения талантов и управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), кото...
WorkBright
workbright.com
WorkBright устраняет узкие места, которые замедляют найм, поэтому вы можете заставить новых сотрудников работать до 8 раз быстрее без ущерба для безопасности и точности. Эффективный онбординг укрепляет команды, способствует прочным связям и способствует счастью сотрудников. Начните работу с лучшим п...
RemoteMore
remotemore.com
На нашей торговой площадке вы легко и быстро найдете квалифицированных разработчиков.
Zerocoder
zerocoder.com
Zerocoder мгновенно подбирает компаниям проверенных разработчиков и дизайнеров без кода. Все ваши задачи по разработке за одну фиксированную ежемесячную плату на облачной платформе для автоматизации любых бизнес-процессов или разработки программного обеспечения. Вы получаете прогресс каждый рабочий ...
Betterleap
betterleap.com
Betterleap — это платформа исходящего рекрутинга на базе искусственного интеллекта, которая легко объединяет всех, кто участвует в процессе рекрутинга. Каждый, от внутренних рекрутеров и менеджеров по найму до рекрутинговых фирм, подрядчиков и венчурных компаний, может подключиться к Betterleap, что...
StaffingSoft
staffingsoft.com
Рекрутинговое программное обеспечение для рекрутеров и специалистов по кадрам. StaffingSoft — это корпоративная система отслеживания кандидатов, которая предлагает полный набор инструментов, которые эффективно интегрируют и оптимизируют подбор, удержание и управление кандидатами, сотрудниками и внеш...
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute меняет маркетинговую атрибуцию в средствах массовой информации, используя технологию на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает показатели эффективности рекламы практически в реальном времени для всех форматов вещания, включая запланированные и внеплановые ролики (чте...
hireEZ
hireez.com
HireEZ — это отмеченная наградами комплексная платформа для внешнего рекрутинга, которая централизует все усилия по подбору персонала для найма больших и малых команд, чтобы упростить внешний рекрутинг. Испытайте быстрый и простой поиск ИИ в более чем 800 миллионах открытых веб-профилей и на более ч...
iSmartRecruit
ismartrecruit.com
iSmartRecruit — это облачная технология подбора персонала на основе искусственного интеллекта, предназначенная для решения уникальных задач, с которыми сталкиваются кадровые агентства, рекрутинговые компании, фирмы по подбору руководителей и внутренние отделы кадров. Работая по всему миру в более че...
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire — это система отслеживания кандидатов (ATS) от Trakstar. Легко управляйте резюме, привлекайте кандидатов из различных источников, управляйте своим веб-сайтом вакансий, сотрудничайте с командой по подбору персонала и создавайте отчеты о своих усилиях по подбору персонала — и все это с помощью од...
Top Echelon
topechelon.com
Программное обеспечение для подбора персонала Top Echelon объединило мощные функции отслеживания кандидатов (ATS) и взаимодействия с клиентами (CRM) в одном решении для подбора персонала, предназначенном для оптимизации процесса подбора персонала для команд по подбору и найму, начиная с 67,15 доллар...
WurkNow
wurknow.com
WurkNow — это платформа нового поколения для подбора и управления персоналом, которая дает предприятиям возможность выбора. Они могут воспользоваться нашей полностью интегрированной комплексной платформой или добавить ракетное топливо к своим текущим технологическим стекам с помощью модульных опций ...
Crewsnap
crewsnap.com
CrewSnap — это передовая программная платформа, специально разработанная для кадровых компаний и предназначенная для оптимизации сложностей кадровых операций и повышения организационной эффективности. Это комплексное решение управляет всеми аспектами кадровых процессов: от управления рабочими процес...
Longlist
longlist.io
Longlist — это рекрутинговая CRM и ATS для быстрорастущих компаний по подбору и подбору персонала.
TalentRecruit
talentrecruit.com
TalentRecruit — это система отслеживания кандидатов (ATS) на базе искусственного интеллекта и программное обеспечение для подбора персонала, предназначенное для оптимизации процесса найма как на предприятиях малого и среднего бизнеса, так и на предприятиях. Система позволяет рекрутерам эффективно н...