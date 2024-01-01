Candidate.ly

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

С уверенностью представляйте своих лучших кандидатов. Преобразуйте резюме в профили, улучшенные искусственным интеллектом, отправьте их своим клиентам и получайте информацию о ходе каждой отправки в режиме реального времени.

Веб-сайт: candidately.com

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