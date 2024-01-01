Canada Soccer — официальный руководящий орган футбола в Канаде. В партнерстве со своими членами он способствует росту и развитию футбола в Канаде, от массового до высокопроизводительного, и в национальном масштабе. Его миссия — обеспечить лидерство в стремлении к совершенству в футболе на национальном и международном уровне в сотрудничестве со своими членами и заинтересованными сторонами.

Веб-сайт: canadasoccer.com

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