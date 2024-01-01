CampDoc — это онлайн-система управления лагерем с электронными медицинскими записями. Удобная регистрация, сбор форм, отслеживание приема лекарств и многое другое. Безопасный, простой в использовании и подходящий для молодежных организаций любого размера, поскольку он адаптирован к уникальным потребностям персонала и родителей. Подарите персоналу, родителям и участникам незабываемые впечатления от лагеря!

Веб-сайт: campdoc.com

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