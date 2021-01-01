Альтернативы - Campaigner

Rasa.io

rasa.io

Независимо от того, насчитывает ли ваш список адресов электронной почты 100 или 100 000 человек, каждый получает набор статей в своем информационном бюллетене, выбранный специально для него. С помощью rasa.io вы можете регулярно приносить реальную пользу всем, кто находится в вашем списке адресов э...