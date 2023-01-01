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Альтернативы - CallScaler

CallRail

CallRail

callrail.com

Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage (официальное название Vonage Holdings Corp.) — американский публичный поставщик облачных коммуникаций для бизнеса. Компания со штаб-квартирой в Холмдел-Тауншип, штат Нью-Джерси, была основана в 2001 году как поставщик бытовых телекоммуникационных услуг на основе голосовой связи по интернет-пр...

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

Самая умная облачная телефонная система и мощный дозвонщик. smrtPhone — это универсальная коммуникационная платформа для бизнеса, ориентированного на продажи. Голос, текст, мощный набор номера, управление потенциальными клиентами — все это легко синхронизируется с вашей системой CRM.

Ringover

Ringover

ringover.com

Установите мощную платформу звонков, интегрированную с вашей CRM, доступную на ПК и смартфонах, и получайте номера по всему миру.

CallFire

CallFire

callfire.com

Развивайте свой бизнес с помощью виртуальных телефонных номеров, IVR, голосового вещания, служб массового обмена текстовыми сообщениями и мощного набора номера. Попробуйте CallFire БЕСПЛАТНО!

Truly

Truly

truly.co

Познакомьтесь с телефонной системой №1 для отделов продаж, которые отслеживают, анализируют и обучают разговорам с клиентами.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

Докажите рентабельность инвестиций. Увеличение конверсии. Увеличение доходов. Отслеживайте и связывайте каждый онлайн- и офлайн-лид с тем, какая именно кампания его ведет.

Phonexa

Phonexa

phonexa.com

Phonexa — это программное обеспечение корпоративного уровня для отслеживания эффективности, партнерского и партнерского маркетинга. Phonexa Suite — это базовая технология, которая обеспечивает взаимодействие с потребителями и жизненный цикл звонков, помогая командам перформанс-маркетинга повышать ре...

Marchex

Marchex

marchex.com

Marchex, Inc. — публичная компания со штаб-квартирой в Сиэтле, основанная в 2003 году, в которой работает более 300 сотрудников. Marchex — компания, занимающаяся аналитикой звонков и разговоров в сфере B2B. Он специализируется на использовании искусственного интеллекта и машинного обучения для анали...

Telmetrics

Telmetrics

telmetrics.com

Запатентованное программное обеспечение Telmetrics для измерения вызовов (платформа анализа вызовов) построено в соответствии со стандартами IEEE и RFC и включает в себя несколько центров обработки данных, построенных на доступности телекоммуникационного уровня и отказоустойчивой архитектуре, поддер...

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

Ruler Analytics — это платформа маркетинговых измерений и атрибуции, которая объединяет разрозненные данные о маркетинге, продажах, доходах и клиентах для: - Обеспечения полного представления воронки пути вашего клиента - Точной атрибуции доходов на уровне канала, кампании, контента и ключевых слов ...

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape — это специальное программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, которое поставляется со встроенными функциями, которые можно настроить для любого бизнеса. Простой в использовании интерфейс расширяет возможности ваших команд и объединяет все аспекты вашего бизнеса на одной плат...

WhatConverts

WhatConverts

whatconverts.com

Отслеживание потенциальных клиентов для маркетинговых агентств и клиентов Единственное программное обеспечение для отслеживания потенциальных клиентов и составления отчетов, которому доверяют ведущие специалисты в области PPC и SEO, чтобы повысить ценность для клиентов.

Cordless

Cordless

cordless.io

Разблокируйте свой голосовой контент. Современная телефония для служб поддержки клиентов. Преодоление разрыва между голосом и текстом.

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource — лидер отрасли в области решений для отслеживания звонков, управления потенциальными клиентами и бизнес-аналитики. Увеличьте свои маркетинговые затраты и получите ощутимые результаты.

OnviSource

OnviSource

onvisource.com

Программное обеспечение для автоматизированной записи разговоров для колл-центров и предприятий в широком спектре отраслей.

Dialics

Dialics

dialics.com

Dialics — это программное обеспечение для отслеживания звонков, которое предоставляет профессиональным маркетологам информацию, необходимую для увеличения количества конверсий. Dialics позволяет маркетологам отслеживать входящие телефонные звонки и определять, какие ключевые слова, рекламные кампани...

AuditCall

AuditCall

auditcall.com

AuditCall выдающаяся компания, предоставляющая исключительные решения для анализа звонков для предприятий по всему миру. Он предоставляет подробную информацию обо всех аспектах, из-за которых звонит ваш телефон. Отслеживание телефонных звонков, запись, аналитика и многое другое, чтобы вы могли получ...

800response

800response

800response.com

800response предоставляет широкий выбор бесплатных телефонных номеров, инструменты отслеживания звонков и данные аналитики клиентов, которые помогают компаниям управлять усилиями по привлечению потенциальных клиентов на вершине воронки, одновременно получая ценные данные маркетинговой атрибуции, кот...

iovox

iovox

iovox.com

Программное обеспечение для отслеживания телефонных звонков и повышения производительности для частных лиц и предприятий по всему миру.

CallPlease

CallPlease

webapp.callplease.com

CallPlease, самое современное в мире программное обеспечение для журнала вызовов, списка вызовов и совместной работы с телефонными сообщениями с элегантными интерфейсами для iOS, Android и Интернета. Используется всеми ведущими мировыми медиа-производителями, а также юридическими фирмами, организаци...

Call iQ

Call iQ

mycalliq.com

Как работает Call iQ 5-этапный процесс за долю секунды Посмотрите это короткое видео, чтобы узнать, как работает наш 5-этапный процесс отслеживания звонков: от назначения номеров до отслеживания каждого звонка по этим номерам и предоставления оперативной, реальной и критической аналитики по каждому ...

CallAction

CallAction

callaction.co

CallAction — это мобильное веб-приложение, позволяющее автоматизировать отслеживание и взаимодействие входящих звонков по всем маркетинговым каналам.

Clixtell

Clixtell

clixtell.com

Clixtell предоставляет комплексное решение для предприятий и агентств цифрового маркетинга. Отслеживание звонков, веб-аналитика, обнаружение, предотвращение и защита мошенничества с оплатой за клик для онлайн-рекламодателей в новую цифровую эпоху. Постоянно расту и совершенствуясь, мы гордимся тем, ...

CallGear

CallGear

callgear.ae

Все, что вам нужно для эффективного общения с вашими клиентами. Автоматизируйте потоки звонков и сосредоточьтесь на своем бизнесе.

WildJar

WildJar

wildjar.com

WildJar помогает предприятиям добиться огромного успеха, предоставляя передовые решения для голосовой связи и SMS. Основанная в 2016 году, WildJar помогает более чем 4000 компаниям по всему миру общаться со своими клиентами и увеличивать прибыль.

CallRoot

CallRoot

callroot.com

CallRoot — это программное обеспечение для отслеживания звонков, предназначенное для маркетинговых команд и агентств. Он отслеживает и записывает входящие телефонные звонки, динамически вставляет номера телефонов и сопоставляет источник реферера при каждом входящем звонке.

Hot Prospector

Hot Prospector

hotprospector.com

Hot Prospector — это платформа автоматизации исходящих продаж, которая объединяет электронную почту, SMS, голосовую почту без звонка, исходящий и входящий дозвон в простую CRM.

Retreaver

Retreaver

retreaver.com

Retriaver помогает маркетологам, агентствам и брендам лучше понять путь клиента. Наше облачное программное обеспечение предоставляет данные о входящих звонках в режиме реального времени путем маркировки, отслеживания и маршрутизации звонящего к соответствующему лицу или отделу. Используйте данные по...

Nimbata

Nimbata

nimbata.com

Nimbata сочетает в себе уникальные возможности захвата потенциальных клиентов, отслеживания конверсий, маркетинговой атрибуции и управления потенциальными клиентами, которые генерируют более эффективные входящие лиды и конвертируют больше посетителей веб-сайта в продажи. Nimbata (https://www.nimbata...

Ringostat

Ringostat

ringostat.com

Ringostat — платформа коллтрекинга, телефонии и сквозной аналитики. Ringostat помогает оптимизировать маркетинг с учетом рентабельности инвестиций, построить эффективную коммуникацию с клиентами и увеличить продажи. Это единственный сервис такого рода в Восточной Европе, который является официальным...

Service Fusion

Service Fusion

servicefusion.com

Service Fusion — это простое и мощное программное обеспечение для управления выездным обслуживанием, предлагающее множество функций, таких как управление клиентами, выставление счетов и платежей, управление запасами, учет времени и отчетность. Программное обеспечение доступно в настольных и мобильны...

Calltouch

Calltouch

calltouch.ru

Calltouch — это омниканальная маркетинговая платформа. Мы помогаем привлекать, конвертировать и анализировать ваших клиентов. Calltouch предоставляет услугу отслеживания звонков, которая предоставляет всю информацию об эффективности рекламы. Благодаря сервису коллтрекинга вы можете разделить все объ...

Infinity Hub

Infinity Hub

infinity.co

Узнайте, что происходит до, во время и после каждого звонка, и примите реальные меры для повышения маркетинговой и операционной эффективности. Infinity — это сертифицированная по стандарту ISO 27001 платформа мирового класса для анализа вызовов с возможностями детального отслеживания посетителей. In...

Infinity Portal

Infinity Portal

infinity.co

Узнайте, что происходит до, во время и после каждого звонка, и примите реальные меры для повышения маркетинговой и операционной эффективности. Infinity — это сертифицированная по стандарту ISO 27001 платформа мирового класса для анализа вызовов с возможностями детального отслеживания посетителей. In...

Revenue.io

Revenue.io

revenue.io

Revenue.io предоставляет высокопроизводительным командам рекомендации в режиме реального времени. Выявляя и рекомендуя то, что работает лучше всего, Revenue.io позволяет сотням клиентов, таким как HPE, Nutanix и AWS, получать предсказуемые результаты и оптимизировать всю свою деятельность по получен...

800.com

800.com

800.com

В 800.com мы стремимся помогать компаниям общаться со своими клиентами. Являясь ведущим поставщиком бесплатных телефонных номеров, специальных телефонных номеров и программного обеспечения для звонков, мы упрощаем компаниям возможность связаться со своими клиентами в любой точке мира. Наша миссия — ...

PBXDom

PBXDom

pbxdom.com

Облачные отчеты PBXDom позволяют легко создавать подробные отчеты о деятельности вашего телефона или колл-центра из любой точки мира; нет необходимости приобретать какое-либо дополнительное программное обеспечение. Добиться этого можно, установив сборщик PBXDom и подключив АТС или Колл-центр к компь...

Convirza

Convirza

convirza.com

Convirza — первая корпоративная платформа для отслеживания и оптимизации звонков. Чтобы удовлетворить растущий спрос на аналитику телефонных звонков, мы сочетаем традиционное отслеживание звонков с мощным анализом телефонных звонков. Convirza использует технологию распознавания речи и сложные алгори...

DCDial

DCDial

dcdial.com

Наше облачное решение для контакт-центра помогает компаниям обращаться к миллионам клиентов с помощью интерактивных текстовых и голосовых сообщений. Наше гибко настраиваемое решение может похвастаться интуитивно понятным и удобным интерфейсом, который позволяет нашим клиентам быстро и относительно л...

Salesken

Salesken

salesken.ai

Salesken предоставляет вам пошаговую визуализацию эффективности работы ваших торговых представителей по звонкам, чтобы вы могли улучшить взаимодействие с клиентами и заключить больше сделок.

Ringba

Ringba

ringba.com

Отслеживание звонков, атрибуция, отчетность и аналитика для маркетологов, цифровых агентств, колл-центров, оплаты за звонок и сетей повышения эффективности.

Invoca

Invoca

invoca.com

Войдите в систему, чтобы получить доступ к платформе оплаты за вызов Invoca. Рекламодатели создают кампании на основе звонков, а издатели получают больше комиссий за привлечение звонков.

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