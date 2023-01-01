Альтернативы - CallProof
ProntoForms
prontoforms.com
ProntoForms (TSXV: PFM) — канадский разработчик программного обеспечения и мобильных приложений, который предоставляет пользователям платформу разработки с низким кодом для создания приложений для управления выездным обслуживанием предприятия. Приложение оцифровывает документы, предоставляя работник...
Repsly
repsly.com
Как умные полевые команды выигрывают в розничной торговле. Информация в режиме реального времени о выполнении розничной торговли и эффективности продаж. Более умные инструменты мерчендайзинга, продвижения и продаж для вашей выездной команды. Все, что нужно для победы, на полке.
Pepperi
pepperi.com
Пеппери | Единая платформа B2B-коммерции и мобильное приложение для продаж
BeatRoute
beatroute.io
Платформа поддержки продаж, которая помогает предприятиям розничной торговли получать на 50 % больше дохода от своих отделов продаж, дистрибьюторов и клиентов.
SimpliField
simplifield.com
Повысьте производительность с помощью интегрированной мобильной платформы для розничных бизнес-операций, коммуникаций и аналитики в реальном времени.
Promomash
promomash.com
«Промомаш» — единственная универсальная платформа для управления продвижением растущих CPG-брендов в ритейле. Планируйте, выполняйте, анализируйте и оптимизируйте все свои рекламные акции в сфере розничной торговли, продажи на местах и маркетинговые мероприятия, а также демонстрации в магазинах в ...
Map My Customers
mapmycustomers.me
Второй пилот для торговых представителей на местах. Командный центр для внешних лидеров продаж. Мобильное приложение Map My Customers для iOS и Android помогает внешним торговым представителям: Визуализируйте клиентов в виде меток на карте. • Просматривайте на карте области с наибольшими возможностя...
SalesRabbit
salesrabbit.com
Ведущая платформа продаж на местах теперь с геймификацией Геймификация — это революционный набор инструментов, который преобразует данные в значительно улучшенную производительность торговых представителей, повышая способность вашей команды продаж преуспевать на целых 107%. Испытайте это прямо сейч...
inSitu Sales
insitusales.com
Универсальное мобильное приложение для продаж на местах, DSD и ввода заказов Создавайте заказы на продажу, мобильные счета, оценки и платежи. Оптимизируйте маршруты продаж и отслеживайте представителей с помощью Live GPS. Создавайте порталы электронной коммерции
LeadPlotter
leadplotter.com
LeadPlotter содержит все инструменты, необходимые для более эффективного ведения бизнеса, в упрощенном и простом в использовании пакете. Продолжайте читать, чтобы узнать, почему это лучший вариант для вашей организации. LeadPlotter — это ваша персональная CRM и ABM, которая легко управляет всеми ваш...
Lystloc
lystloc.com
Lystloc — это облачное приложение для отслеживания полевых сотрудников, позволяющее отслеживать повседневную рабочую деятельность с использованием данных в реальном времени. Попробуйте наш бесплатный план. Получите 1 тысячу часов отслеживания в реальном времени для ∞ пользователя.
FieldPro
fieldproapp.com
FieldPro — это программная платформа, которая помогает производителям и дистрибьюторам легко управлять и автоматизировать повседневные операции на местах и достигать более высокого уровня эффективности с помощью данных в реальном времени.
FieldPie
fieldpie.com
FieldPie — это облачное программное решение, которое помогает компаниям управлять своими мобильными сотрудниками в сфере выездного обслуживания, продаж, выездного аудита и мерчендайзинга. FieldPie, которому доверяют лидеры отрасли и инновационные стартапы, помогает компаниям повысить эффективность и...
allGeo
allgeo.com
Abaqus предоставляет программную платформу (www.allGeo.com), которая помогает предприятиям упростить управление полевыми операциями. Платформа allGeo содержит такие решения, как учет рабочего времени и EVV (электронная проверка посещений), и легко подключается к ADP Workforce Now®, чтобы упростить о...
Ecanvasser
ecanvasser.com
Удобное программное обеспечение Ecanvasser позволяет планировать и управлять всеми аспектами избирательной кампании, экономя часы времени и повышая вовлеченность сторонников.
Mapline
mapline.com
Подключите свои данные к реальному миру. За считанные секунды вы можете загрузить свои данные, просмотреть их на карте, создать маршруты, создать диаграммы и отчеты и объединить все это на визуальной информационной панели. Используя наши мощные аналитические инструменты, создайте новые способы визуа...
URVA
urva.co
URVA Sales Force Tracker — это удобный для мобильных устройств инструмент продаж, который объединяет всю вашу команду продаж на одной странице. Отделы продаж взаимодействуют с новыми потенциальными клиентами для создания бизнеса и существующих клиентов для увеличения продаж и дальнейшего развития де...
Repzo
repzo.com
Полная платформа автоматизации продаж/полевых сотрудников для управления поставщиками услуг продаж, маркетинга и услуг, которая предоставляет вам аналитику покрытия в режиме реального времени.
eSpatial
espatial.com
eSpatial — это облачное картографическое программное обеспечение, разработанное для предприятий и предназначенное для пользователей. Мы считаем, что картографирование должно быть быстрым, простым и мощным. С помощью нашего картографического программного обеспечения вы можете легко загружать, визуали...
Skynamo
skynamo.com
Skynamo — это универсальная платформа продаж на местах для производителей, оптовиков и дистрибьюторов. Нам нравится думать об этом как о комплексном решении для управления продажами на местах, управления взаимоотношениями с клиентами и сбора заказов в одном. Skynamo позволяет вашим отделам продаж со...
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO — это инструмент взаимодействия с внешними продавцами, предназначенный для повышения эффективности и одновременного ускорения всех аспектов процесса продаж на местах. SPOTIO — это решение, которое облегчает повседневную работу за счет автоматизации ручных задач, повышения ответственности и пр...
Veloxy
veloxy.io
Вы перегружены деятельностью, не связанной с продажами? Используйте программное обеспечение Veloxy Sales AI для Salesforce CRM, чтобы ускорить ваши продажи, как никогда раньше.
OctopusPro
octopuspro.com
OctopusPro — это облачное программное обеспечение для управления услугами со всеми функциями и инструментами, необходимыми для управления и развития вашего бизнеса, позволяющее вам управлять клиентами, потенциальными клиентами, предложениями, заказами, счетами-фактурами, платежами, отзывами и отзыва...
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager — это CRM, выбранная отделами продаж, чтобы ускорить свою деятельность и продавать больше. Попробуйте бесплатно со своего ПК или мобильного устройства.
Delta Sales App
deltasalesapp.com
Приложение для автоматизации продаж для ваших выездных сотрудников Предназначен для производителей, оптовиков и дистрибьюторов, позволяющих оптимизировать свою деятельность по продажам на местах и ускорить продажи.
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
MobiWork не только поддерживает команду продаж на рынке, но также предоставляет решения для заказа для точек продаж MobiWork Retail и решения для управления командой маркетинга PG.