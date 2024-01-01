Callbell

Callbell

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: callbell.eu

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Callbell помогает компаниям B2C лучше обслуживать своих клиентов через их любимые каналы, включая Whatsapp Business, Facebook Messenger, Instagram Direct и Telegram.
Категории:
Business
Программное обеспечение для живого чата

Веб-сайт: callbell.eu

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Альтернативы

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Intercom

Intercom

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