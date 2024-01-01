Альтернативы - Calipsa
Flock Safety
flocksafety.com
Flock Safety создала первую операционную систему общественной безопасности, которая помогает районам, предприятиям и правоохранительным органам в более чем 1200 городах работать вместе, чтобы искоренить преступность, защитить конфиденциальность и уменьшить предвзятость. Объедините устройства, которы...
Verkada
verkada.com
Управляйте камерами с простой в использовании платформы и получайте доступ к отснятому материалу удаленно. Бесплатная 30-дневная пробная версия. Простая, безопасная и масштабируемая система камер видеонаблюдения для предприятий.
Rhombus
rhombus.com
Создавайте более умные и безопасные пространства на единой облачной платформе Физическая безопасность стала современной. Управляйте своими зданиями в любое время и в любом месте с помощью универсального решения, которое объединяет интеллектуальные камеры, контроль доступа, датчики, интеграции и сиг...
Ambient.ai
ambient.ai
Ambient.ai — лидер в области технологий восприятия на уровне человека в реальном времени, которые создают интеллектуальную среду, безопасную, эффективную и устойчивую.
Hikvision
hikvision.com
Hikvision стремится обслуживать различные отрасли с помощью своих передовых технологий машинного восприятия, искусственного интеллекта и больших данных, ведущих будущее AIoT: С помощью комплексных технологий машинного восприятия мы стремимся помочь людям лучше взаимодействовать с окружающим миром; ...
Alarm.com
international.alarm.com
Alarm.com — ведущая платформа для интеллектуально подключенной недвижимости. Миллионы людей полагаются на технологию Alarm.com, позволяющую отслеживать и контролировать свою собственность из любой точки мира. Наша платформа, ориентированная на безопасность и удаленный мониторинг, отвечает широкому с...
Brivo
brivo.com
Brivo — мировой лидер в области мобильного облачного контроля доступа для коммерческой недвижимости, многоквартирных жилых домов и крупных распределенных предприятий. Комплексная экосистема продуктов Brivo и открытый API предоставляют предприятиям мощные цифровые инструменты для повышения автоматиза...
Genetec
genetec.com
Ведущий поставщик технологий бизнес-аналитики, унифицированной физической безопасности, общественной безопасности и операций. Genetec разрабатывает программное обеспечение, аппаратное обеспечение и облачные сервисы на открытой платформе для индустрии физической и общественной безопасности. Ее флагма...
Sentry AI
smartsentryai.com
Sentry Al — это SaaS-компания B2B, предлагающая «Al Guard для каждого сайта». Охранные компании, которые используют камеры для наблюдения за объектами клиентов, используют Sentry AI для предотвращения преступлений, снижения штрафов и экономии затрат на рабочую силу.
Mobotix
mobotix.com
MOBOTIX предлагает широкий спектр решений для всех аспектов видеобезопасности, мониторинга и анализа процессов. MOBOTIX разрабатывает высококачественные децентрализованные энергоэффективные системы, которые экономят деньги клиентов MOBOTIX. Девиз MOBOTIX «BeyondHumanVision» также является миссией MO...
Voxel
voxelai.com
Повысьте безопасность и эффективность работы с помощью искусственного интеллекта. Создайте культуру безопасности, основанную на данных, и исключите рискованные происшествия с помощью идеальной платформы видимости объекта.
SOLINK
solink.com
Solink — это программное обеспечение на основе подписки, которое соединяет кадры с вашей камеры с данными вашего POS-терминала, чтобы предоставить вам информацию, необходимую для увеличения вашей прибыли, уменьшения количества краж и помощи вам в экономии вашего времени. Solink просматривает все ва...
Salient Systems
salientsys.com
Salient предлагает комплексные системы управления видеонаблюдением, предназначенные для всего спектра потребностей технологий наблюдения: от аналогового до IP и облака. Основанное на открытой архитектуре, CompleteView, программное обеспечение для управления видео компании Salient, масштабируется от ...
AxxonSoft
axxonsoft.com
AxxonSoft — один из ведущих мировых разработчиков интеллектуальных решений для видеонаблюдения, использующих передовые технологии искусственного интеллекта, нейронных сетей и глубокого обучения, чтобы сделать мир более безопасным для всех жителей. Программное обеспечение для управления информацией ...
LVT
lvt.com
LVT (LiveView Technologies) предоставляет быстро развертываемое оборудование для наблюдения, работающее на нашей собственной платформе SaaS. Наша экосистема безопасности и защиты корпоративного уровня позволяет легко защитить практически любую физическую среду благодаря интеллектуальной автоматизаци...
ivideon.com
ivideon.com
Мы создали глобальную запатентованную, масштабируемую и надежную платформу для предоставления видеоориентированных услуг безопасности и аналитики, используемых крупными и малыми предприятиями для мониторинга и управления, а также потребителями для домашней автоматизации и безопасности по всему миру....
Forsight
forsight.ai
«Форсайт» занимается созданием автономной системы мониторинга строительства. Используя камеры (которые у вас уже есть или которые мы помогаем установить) и программное обеспечение искусственного интеллекта, мы обнаруживаем и прогнозируем риски безопасности, угрозы безопасности и проблемы управления ...
Coram AI
coram.ai
Coram AI — это современное решение для видеобезопасности, которое поможет вам создать более безопасное и эффективное рабочее место. Coram делает каждый шаг использования камеры видеонаблюдения молниеносным. Приложение обеспечивает мгновенный доступ ко всем вашим камерам видеонаблюдения.
Spot AI
spot.ai
Spot AI создает современную систему камер с искусственным интеллектом для создания более безопасных рабочих мест и более разумных операций для каждого бизнеса.
Kastle Systems
kastle.com
Kastle — ведущий поставщик технологических решений в сфере недвижимости, защищающий коммерческую недвижимость, многоквартирные жилые дома, глобальные предприятия, образовательные учреждения и важные государственные объекты. Каждый день десятки тысяч предприятий используют современные технологические...
Avigilon
avigilon.com
Avigilon была приобретена Motorola Solutions в 2018 году и теперь является частью ее экосистемы технологий безопасности. Пакет средств обеспечения безопасности Avigilon представляет собой обширный портфель комплексных продуктов и услуг в области видеобезопасности, который является частью технологич...
Eagle Eye Networks
een.com
Eagle Eye Networks — поставщик по требованию настоящей облачной системы безопасности и управления видео операциями (VMS) по всему миру. Eagle Eye использует искусственный интеллект, чтобы предоставить более интеллектуальную платформу, специально созданную, чтобы помочь предприятиям повысить безопасн...
Milestone Systems
milestonesys.com
Milestone Systems: программное обеспечение для видеотехнологий, которое помогает людям понять, на что они смотрят, как в сфере безопасности, так и за ее пределами. Milestone Systems находит в видеоданных информацию, на основании которой люди могут действовать: – Либо вернуться к тому, что произошло...