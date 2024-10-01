Альтернативы - CacheFly
Netlify
netlify.com
Netlify — это компания облачных вычислений, базирующаяся в Сан-Франциско, которая предлагает хостинг и бессерверные серверные услуги для веб-приложений и статических веб-сайтов. Его функции включают в себя непрерывное развертывание из Git через Netlify Edge, глобальную сетевую инфраструктуру достав...
Vercel
vercel.com
Frontend Cloud от Vercel предоставляет разработчикам опыт и инфраструктуру для создания, масштабирования и защиты более быстрого и персонализированного Интернета. Предоставляя набор инструментов, который нравится командам внешнего интерфейса, и предоставляя глобальную периферийную инфраструктуру, Ve...
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud — одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся облачными вычислениями, предоставляющая масштабируемые, безопасные и надежные услуги облачных вычислений по всему миру для ускорения цифровизации благодаря комплексным облачным продуктам и решениям.
BunnyCDN
bunny.net
Bunny.net — это простая, но мощная платформа доставки контента, предлагающая молниеносную производительность за небольшую часть стоимости с бесплатными SSL, Brotli, HTTP/2 и 100% оплатой по мере использования.
Vodlix
vodlix.com
Vodlix — это платформа потокового видео и OTT (Over-The-Top) с белой этикеткой, которая предлагает облачные решения для нужд IPTV и VOD (видео по запросу). Оно позволяет предприятиям и частным лицам с легкостью создавать и запускать собственные службы потокового видео без необходимости создавать все...
StackPath
stackpath.com
StackPath — американский поставщик платформ периферийных вычислений со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас. Команду основателей возглавил Лэнс Кросби, который также стал сооснователем SoftLayer Technologies, приобретенной IBM в 2013 году.
CDNetworks
cdnetworks.com
CDNetworks, основанная в 2000 году, представляет собой сеть доставки контента (CDN) с полным спектром услуг, которая предоставляет технологии, сетевую инфраструктуру и клиентские услуги для доставки интернет-контента и приложений. Компания позиционирует себя как транснациональный поставщик услуг дос...
ArvanCloud
arvancloud.com
ArvanCloud предлагает интегрированные облачные сервисы, такие как CDN, Cloud DNS, Cloud Security, облачный центр обработки данных, облачное хранилище, VoD, потоковое вещание в реальном времени и видеорекламу.
Sucuri
sucuri.net
Sucuri — компания, основанная Дэниелом Б. Сидом (основателем проекта OSSEC) в 2010 году. Мы очищаем и защищаем веб-сайты. Получите душевное спокойствие, защитив все свои веб-сайты. Мы исправляем взломы и предотвращаем будущие атаки. Облачная платформа для каждого сайта.
CDN77
cdn77.com
CDN77 помогает самым востребованным и широко доступным веб-сайтам и приложениям в мире предоставлять наилучшие возможности онлайн-опыта более чем миллиарду пользователей ежемесячно. Каждую секунду мы получаем более 9 000 000 HTTP-запросов. Ежедневно мы регистрируем пики трафика более 55 Тбит/с. И ка...
Bytescale
bytescale.com
Байтовое масштабирование — лучший способ предоставления изображений, видео и аудио для веб-приложений. Включает: быстрый CDN, API-интерфейсы хранилища и обработки мультимедиа.
NitroPack
nitropack.io
NitroPack — это ведущее комплексное решение для повышения скорости сайта, которое оптимизирует более 190 000 веб-сайтов по всему миру. NitroPack сочетает в себе все функции, которые могут понадобиться владельцу веб-сайта для ускорения работы сайта, передачи основных веб-показателей и увеличения конв...
Medianova
medianova.com
Medianova предоставляет глобальные решения CDN и облачные платформы, имеющие опыт потоковой передачи, кодирования, кэширования, микрокэширования, гибридного CDN и ускорения веб-сайтов. Medianova, присутствующая в 20 странах и использующая 100% SSD-сети Anycast, является одной из самых быстрых https-...
Mlytics
mlytics.com
Мы представляем себе более надежный, быстрый и безопасный интернет-мир с возможностями и прозрачностью. Mlytics использует интеллектуальное решение Multi CDN, которое помогает повысить производительность вашего веб-сайта во всем мире и предотвратить простои. Мы разработали уникальную платформу предо...
KeyCDN
keycdn.com
KeyCDN — это простая, быстрая и надежная сеть доставки контента с более чем 25 точками POP, стратегически расположенными по всему миру. KeyCDN предлагает самую низкую цену — 0,04 доллара США за ГБ (каждый регион), оплату по мере использования и множество расширенных функций, таких как поддержка HTTP...
ImageEngine
imageengine.io
Увеличьте скорость сайта с помощью автоматической оптимизации изображений: Уменьшите время загрузки страниц за счет оптимизации изображений, адаптированных к устройству конечного пользователя, с помощью нашей CDN изображений с учетом устройства. Начните 30-дневную бесплатную пробную версию без кред...
Filestack
filestack.com
Filestack — оптимальная служба обработки файлов для разработчиков. Легко загружайте файлы в свое приложение в 3,6 раза быстрее и в 100 раз надежнее. Эти загруженные файлы затем можно легко преобразовать между типами файлов без потери качества. Filestack обеспечивает оперативную, надежную и безопасну...
Akamai
akamai.com
Akamai — ведущий поставщик сети доставки контента (CDN) и облачных услуг, который фокусируется на оптимизации онлайн-опыта для пользователей и предприятий. Ключевые особенности: * Доставка контента: Akamai ускоряет доставку веб-контента и приложений, обеспечивая быстрый и надежный доступ для пользо...
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting, основанная в 2003 году, представляет собой веб-хостинговую компанию в Олд-Таппане, штат Нью-Джерси (США), предоставляющую наиболее доступные и надежные решения веб-хостинга клиентам по всему миру. AccuWeb Hosting — это частная компания без долгов с более чем 14-летним опытом работы....
Pinata
pinata.cloud
Pinata упрощает загрузку в IPFS и получение контента из сети с невероятной скоростью благодаря выделенным шлюзам.
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula предоставляет брандмауэр веб-приложений корпоративного уровня для защиты вашего сайта от новейших угроз, интеллектуальные и мгновенно эффективные 360-градусные анти-DDoS-решения (уровни 3-4 и 7), глобальную CDN для ускорения скорости загрузки вашего сайта. и минимизировать использо...
Chinafy
chinafy.com
Chinafy — это платформа на базе SaaS, которая модернизирует и перепроектирует веб-сайты для достижения более высокой производительности в Интернете. На сегодняшний день это единственная платформа веб-совместимости, которая способна обеспечить производительность практически на суше и за рубежом. Плат...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) — это платформа управления 3D-активами, позволяющая разработчикам и компаниям хранить, защищать и обмениваться 3D-контентом в режиме реального времени в своей организации и за ее пределами. Мы предлагаем систему управления 3D-контентом (CMS) и сеть доставки (CDN), инструменты...
DataPacket
datapacket.com
DataPacket — ведущий мировой игрок в области выделенных серверов, предлагающий самые современные технологии для всех рабочих нагрузок, не имеющую аналогов сеть и подход, ориентированный на потребности своих клиентов. В активе DataPacket имеется более 3000 «голых металлов» с неразделенными восходящим...
appfleet
appfleet.com
appfleet — это глобальная периферийная облачная платформа, которая позволяет предприятиям и разработчикам развертывать контейнеры и веб-приложения в нескольких местах одновременно. Платформа автоматически справляется со сложностями кластеризации, развертывания и балансировки нагрузки трафика.
TwicPics
twicpics.com
TwicPics упрощает управление изображениями и делает доступными все лучшие практики создания адаптивных веб-изображений с помощью всего лишь нескольких строк кода. Легко интегрируемый, TwicPics выполняет оптимизацию изображений «на лету» в соответствии с контекстом браузера. Он заботится об изменении...
YOTTAA
yottaa.com
YOTTAA является лидером в области скорости сайта электронной коммерции и конверсии покупателей, что позволяет вам оптимизировать загрузку всех сторонних технологий, изображений и других цифровых элементов на ваш сайт, чтобы значительно увеличить скорость сайта и онлайн-доходы. YOTTAA поддерживает бо...
Edgio
edg.io
Edgio (NASDAQ: EGIO) помогает компаниям предоставлять онлайн-опыт и контент быстрее, безопаснее и с большим контролем. Наша глобально масштабируемая периферийная сеть, удобная для разработчиков, в сочетании с нашими полностью интегрированными приложениями и мультимедийными решениями обеспечивает еди...
Transloadit
transloadit.com
Transloadit — это самый продвинутый API для загрузки и обработки файлов. Им управляют те же люди, которые создали Таса и Аппи. Их рабочие процессы позволяют обрабатывать сотни тысяч файлов во многих вариантах с помощью одного вызова API. Эти файлы можно фильтровать по типу и метаданным, а затем эксп...
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net — это универсальное решение для управляемого хостинга WordPress. Платформа Rocket.net была разработана с нуля для максимизации производительности и безопасности веб-сайтов любого размера.