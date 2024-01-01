Частное рабочее пространство для совместной работы основателей, инвесторов и консультантов. Cabal помогает основателям получить больше от своих инвесторов и консультантов. Мы делаем это, предоставляя основателям частное рабочее пространство, где они могут отправлять запросы и обновления, отслеживать вклады и получать теплые представления от потенциальных клиентов и кандидатов.

Веб-сайт: getcabal.com

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