Cabal

Cabal

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: getcabal.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Частное рабочее пространство для совместной работы основателей, инвесторов и консультантов. Cabal помогает основателям получить больше от своих инвесторов и консультантов. Мы делаем это, предоставляя основателям частное рабочее пространство, где они могут отправлять запросы и обновления, отслеживать вклады и получать теплые представления от потенциальных клиентов и кандидатов.

Веб-сайт: getcabal.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cabal, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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