BizRun ATS — это интуитивно понятное, простое в использовании и доступное программное обеспечение для отслеживания и найма кандидатов, которое помогает предприятиям привлекать, проводить собеседования и нанимать подходящих специалистов. Функции включают фирменный сайт карьеры, онлайн-публикацию вакансий, социальную интеграцию, создание форм, импорт резюме, совместную работу, предварительный отбор, отслеживание общения, видеоинтервью, реферальную программу, аналитику кандидатов, адаптацию и многое другое. Кроме того, он интегрирован с нашим облачным пакетом HR. Создано для компаний с численностью сотрудников более 50 человек.

Веб-сайт: ui.bizrun.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением BỉzRun, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.