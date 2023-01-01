WebCatalog
BỉzRun

BỉzRun

ui.bizrun.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для BỉzRun в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

BizRun ATS — это интуитивно понятное, простое в использовании и доступное программное обеспечение для отслеживания и найма кандидатов, которое помогает предприятиям привлекать, проводить собеседования и нанимать подходящих специалистов. Функции включают фирменный сайт карьеры, онлайн-публикацию вакансий, социальную интеграцию, создание форм, импорт резюме, совместную работу, предварительный отбор, отслеживание общения, видеоинтервью, реферальную программу, аналитику кандидатов, адаптацию и многое другое. Кроме того, он интегрирован с нашим облачным пакетом HR. Создано для компаний с численностью сотрудников более 50 человек.

Веб-сайт: ui.bizrun.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением BỉzRun, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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