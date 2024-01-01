Bytebot

Bytebot

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: bytebot.ai

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Bytebot упрощает и оптимизирует веб-задачи, переводя подсказки на естественном языке в автоматизацию браузера, включая клики, заполнение форм и извлечение данных. Платформа и SDK позволяют пользователям разрабатывать надежные, динамичные сценарии веб-автоматизации, которые адаптируются к изменяющейся веб-среде. Простой в использовании и простой в интеграции, Bytebot помогает пользователям повысить эффективность рабочих процессов и стимулировать рост, и все это без каких-либо сложностей.

Веб-сайт: bytebot.ai

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