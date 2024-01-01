WebCatalog

buyr

buyr

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: buyr.com

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Buyr.com — это новый способ совершения покупок, он прост в использовании и позволяет делать покупки в зависимости от продукта, а не магазина. Buyr.com разработал запатентованный алгоритм, позволяющий предлагать вам лучшие цены. На первый взгляд buyr.com может показаться похожим на многие другие бизнес-платформы электронной коммерции, но Buyr.com отличается от других запатентованной технологией, скоростью доставки, а также ассортиментом и качеством доступных продуктов, предлагаемых buyr.com. способен предоставить. Если вам не нравится прейскурантная цена — используйте buyr.com, чтобы сделать предложение и сэкономить! Благодаря беспрепятственной покупке в один клик и отсутствию ежегодной платы, buyr.com избавляет вас от разочарований при оформлении заказа и позволяет вам делать покупки в нескольких розничных магазинах и получать лучшую цену прямо к вашему порогу. Никаких дополнительных комиссий и затрат на доставку.

Категории:

Shopping
Услуги технологических исследований

Веб-сайт: buyr.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением buyr, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

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G2

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SparkToro

SparkToro

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TechInsights

TechInsights

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teQatlas

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SPEEDA Edge

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Lumose Marketplace

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EBSCO Information Services

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Baymard

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Batimatech

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