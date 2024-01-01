Bushel Farm

Bushel Farm

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Веб-сайт: bushelfarm.com

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Busel Farm (ранее FarmLogs) предоставляет фермерам как общее, так и общее представление об операционных и финансовых показателях их фермы. В отличие от множества электронных таблиц или беспорядочных блокнотов, ферма Бушель систематизирует и централизует массив записей фермы — карты полей, осадки и спутниковые снимки, заметки разведки, оборудование, виды деятельности и ресурсы, продажи зерна и запасы, земельные соглашения, заказы на выполнение работ и многое другое. Мощная автоматизация в этом инструменте превращает записи фермы в ценную информацию, которую фермеры могут использовать для планирования и принятия решений самостоятельно или поделиться со своими покупателями зерна, агрономами, банкирами, страховыми компаниями и другими доверенными партнерами фермы. Информация включает в себя: себестоимость продукции; маркетинговая позиция; рентабельность реализации зерна; а также прибыли и убытки на уровне фермы, урожая и поля. Интеграция с Центром управления John Deere® и Climate FieldView® снижает нагрузку на фермеров, связанную с ручным вводом данных, позволяя беспрепятственно импортировать данные о полевых работах и ​​входные данные. Фермеры также имеют возможность обмениваться шейп-файлами границ полей и записями полевой деятельности с фермы Бушель в электронном виде, а не вручную, для программ устойчивого развития. Средства управления правами доступа к данным Busel встроены в платформу, чтобы обеспечить конфиденциальность данных и обмен ими только при наличии надлежащего разрешения пользователей Busel Farm.

Веб-сайт: bushelfarm.com

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