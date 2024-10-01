Альтернативы - Built In
Indeed
indeed.com
Indeed — это американская всемирная поисковая система по трудоустройству для списков вакансий, запущенная в ноябре 2004 года. Это дочерняя компания японской Recruit Co. Ltd., ее штаб-квартиры расположены в Остине, штат Техас, и Стэмфорде, штат Коннектикут, а также дополнительные офисы по всему миру....
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor — это веб-сайт, на котором нынешние и бывшие сотрудники анонимно оставляют отзывы о компаниях. Glassdoor также позволяет пользователям анонимно отправлять и просматривать зарплаты, а также искать и подавать заявки на работу на своей платформе. В 2018 году компания была приобретена японско...
Naukiri
naukri.com
Общайтесь с более чем 20 000 работодателями. Подайте заявку на миллионы вакансий в ведущих компаниях, отраслях и местах на сайте № 1 в Индии. Подайте заявку онлайн. Опубликуйте резюме сегодня.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers — единственная универсальная платформа для раннего набора талантов, имеющая доступ к более чем 10 миллионам отзывчивых студентов и выпускников. В университетах, общественных колледжах и программах альтернативного образования (учебные курсы, программы корпоративного обучения),...
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter, получивший рейтинг №1 среди работодателей в США*, упрощает отслеживание кандидатов, позволяя вам легко управлять, проверять и оценивать кандидатов. Панель управления позволяет просматривать профили, резюме, сопроводительные письма и многое другое. Вы даже можете интегрировать свою собс...
Zoho Recruit
zoho.com
Быстрее нанимают, лучше нанимают. Zoho Recruit — это облачная система отслеживания кандидатов, созданная для предоставления разнообразных комплексных решений по найму кадровых агентств, корпоративных HR-специалистов и временной рабочей силы. С нашим интуитивно понятным программным обеспечением для ...
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
Используйте приложение LinkedIn Recruiter, чтобы быть в курсе процесса подбора персонала, когда вы в пути. Быстро отвечайте кандидатам, как только они ответят на ваши сообщения. Найдите всю сеть LinkedIn, насчитывающую более 645 миллионов участников, и свяжитесь с нужными людьми на открытые вакансии...
Monster
monster.com
Monster — ваш источник работы и возможностей карьерного роста. Ищите работу, читайте советы по карьере от экспертов по трудоустройству Monster и находите советы по найму и подбору персонала.
Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труд...
Paycor
paycor.com
Paycor дает лидерам возможность модернизировать каждый аспект управления людьми, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно: создании успешных команд. Унифицированное решение HCM гарантирует, что данные сотрудников находятся в одном месте, поэтому вам никогда не придется переклю...
Breezy HR
breezy.hr
Современный и простой комплексный продукт для подбора персонала, который понравится вам и вашей команде. Breezy оптимизирует весь процесс найма; давая вам больше времени для общения с кандидатами за счет автоматизации ручных задач, таких как объявления о вакансиях, реклама на досках объявлений, план...
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (ранее AngelList Talent) AngelList — это американский веб-сайт для стартапов, инвесторов-ангелов и соискателей работы, желающих работать в стартапах. Целью платформы, созданной в 2010 году, является демократизация инвестиционного процесса и помощь стартапам в решении их задач по сбору сре...
Manatal
manatal.com
Manatal — это новое поколение программного обеспечения для подбора персонала. Простая в реализации и созданная с использованием новейших технологий, платформа была разработана для оптимизации и упрощения процессов подбора персонала, от поиска до адаптации и за его пределами. Нанимайте сотрудников лу...
Job Today
jobtoday.com
Job Today — сервис по подбору персонала и поиску работы. Подайте заявку на 10 вакансий во Вьетнаме. Новые вакансии добавляются ежедневно. Настройте за секунды и начните общаться с работодателями за считанные минуты!
Remote
remote.com
Remote — это комплексное решение для управления и оплаты труда штатных и контрактных работников по всему миру. Наша платформа занимается международным расчетом заработной платы, льгот, налогов, опционов на акции и соблюдением требований во многих странах. Независимо от того, где находится ваша коман...
Snagajob
snagajob.com
Snagajob — это бесплатное и простое приложение №1 для поиска работы, позволяющее найти работу с частичной или полной занятостью, упростить подачу заявлений о приеме на работу, получить отличные советы по карьере и многое другое. Отлично подходит для студентов, подростков или тех, кому нужен гибкий г...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (широко известная как Greenhouse) — американская технологическая компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая предоставляет программное обеспечение для подбора персонала в качестве услуги. Ее основали в 2012 году Дэниел Чейт и Джон Стросс. Компания привлекла 2,7 миллиона долл...
Teamtailor
teamtailor.com
Независимо от того, нанимаете ли вы одного человека в год или несколько тысяч, Teamtailor — это универсальное программное обеспечение для подбора персонала, которое нравится компаниям и кандидатам. Наше простое в использовании программное обеспечение, ориентированное на кандидатов, предоставляет вам...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — это интеллектуальное программное обеспечение для управления персоналом для растущего бизнеса. С Freshteam вы можете привлекать, нанимать и нанимать новых сотрудников, увольнять уходящих сотрудников, управлять информацией о сотрудниках и временем отпуска - и все это в одном месте. Freshte...
Otta
otta.com
Только совпадения с учетом ваших предпочтений. Только самые интересные, инновационные и динамично развивающиеся компании. Отта поможет тебе найти эту работу. Тот, который идеально вам подходит. Узнайте свои лучшие рекомендации в интересных стартапах прямо сейчас.
Dice
dice.com
Создание сопроводительного письма AI уже здесь! Улучшите свои приложения и подчеркните свои навыки наиболее эффективным способом. Приложение Dice Tech Careers: найдите возможности своей мечты в сфере технологий, быстро получите работу и развивайте свою карьеру в сфере технологий... и все это на хо...
Recruitee
recruitee.com
Recruitee — это компания, производящая или продающая компьютерное «программное обеспечение как услуга» (Saas). Программное обеспечение функционирует как система отслеживания кандидатов для обработки заявлений о приеме на работу. Он включает в себя систему редактирования сайта вакансий для брендинга ...
InfoJobs
infojobs.net
Приходите и найдите идеальную работу для себя. Посетите ведущий портал вакансий в Испании. InfoJobs, всегда лучше.
Workable
workable.com
И сейчас, и особенно в ближайшие годы каждая компания будет стремиться использовать возможности искусственного интеллекта для повышения производительности и производительности всех функций и отделов. Этот быстрый сдвиг в поведении, вызванный массовым внедрением ИИ, фундаментально изменит ландшафт ре...
CareerBuilder
careerbuilder.com
Интуитивная система отслеживания кандидатов, которая поможет вам оптимизировать процесс найма и привлечь качественных кандидатов.
Talent.com
talent.com
Найдите подходящего таланта быстрее с Talent.com. Решения по подбору персонала для вашего бизнеса. Ожидайте большего от своей платформы поиска кандидатов. Индивидуальные стратегии поиска квалифицированных кандидатов и многое другое у вас под рукой. Удовлетворите свои потребности в найме с помощью на...
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva — это лучшая система подбора и подбора персонала ATS, CRM и VMS, ориентированная на ваш успех! JobDiva предлагает рекрутерам неограниченное бесплатное обучение использованию своего решения по подбору персонала и подбору персонала, включая агрегирование резюме и отслеживание кандидатов. Запро...
Crelate
crelate.com
Crelate — это современное, быстрое и полнофункциональное решение для отслеживания кандидатов, CRM для подбора персонала и управления взаимоотношениями с талантами, созданное специально для агентств по поиску сотрудников, фирм по поиску руководителей и профессиональных корпоративных рекрутеров. Crela...
Loxo
loxo.co
Loxo — это платформа для анализа талантов №1 и мировой лидер в области программного обеспечения для рекрутинга. Унаследованная АТС в том виде, в котором мы ее знаем, через 5 лет не будет существовать. Loxo был разработан для управления полным жизненным циклом подбора персонала с помощью единой прогр...
talent.io
talent.io
Talent.io — это самый простой способ для технических специалистов найти работу по душе, а для компаний — создать отличные технические команды. Наша избирательная платформа объединяет сообщество из 100 000 квалифицированных технических специалистов и 7 000 компаний в Европе. Мы поддерживаем как посто...